Тыквенное масло: 9 аргументов "за"

Оно содержит бета-каротин и витамин С, цинк (микроэлемент, препятствующий раннему старению, ломкости ногтей, снижению зрения), витамины группы В, кальций, селен, магний, незаменимые жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, что дает нам право заменить им растительное этим летом.





Тыквенное масло добывается из семян тыквы и традиционно производится в некоторых частях Европы уже более 300 лет. Есть десятки сортов и подвидов, из которых в наше время изготавливается тыквенное масло.





Масло имеет широкий спектр кулинарных и лекарственных применений, и доступно во многих частях мира. Оно бывает темно-зеленым или темно-красным, в зависимости от густоты, но если масло приобретает коричневый цвет, оно становится горьким.





В кулинарии масло используется в качестве салатной заправки, или добавляется в десерты, супы и другие блюда. Однако из-за низкой точки дымления оно не используется в качестве масла для приготовления пищи. Нагревание масла нейтрализует полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, которые содержатся в нем в значительных количествах, включая олеиновые, линолевые, пальмитиновые, стеариновые, линоленовые и другие жирные кислоты. Эти активные ингредиенты обеспечивают большую часть преимуществ масла для здоровья человека.





Польза тыквенного масла





Использование тыквенного масла может принести пользу людям, страдающим от плохого кровообращения, тревоги, стресса, депрессии, выпадения волос, воспалительных состояний, гормонального дисбаланса, увеличенной простаты, высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина, различных состояний кожи и остеопороза.





Способствует росту волос

Выпадение волос – верный признак старения, но людям, у которых облысение начинается в молодом возрасте, поможет тыквенное масло. Ученые доказали, что регулярное использование тыквенного масла поможет значительно стимулировать рост волос.





Улучшает здоровье сердца

Тыквенное масло имеет одну из самых высоких концентраций полиненасыщенных жиров среди всех пищевых источников. Хотя жиры обычно ассоциируются у всех с чем-то вредным, организм требует определенного количества полезных жиров для нормального функционирования. Олеиновая и линолевая кислоты, найденные в семенах тыквы, помогают снизить кровяное давление и сбалансировать уровень холестерина, защищая от атеросклероза, сердечных приступов, инсультов и других сердечных заболеваний.





Предотвращает рак предстательной железы

Увеличенная простата часто делает мочеиспускание болезненным или трудным, и может увеличить шансы на развитие рака предстательной железы. К счастью, исследование тыквенного масла показало, что оно может улучшить мочеиспускание и уменьшить воспаление предстательной железы, тем самым защищая мужчин от одной из самых смертоносных форм рака.





Уменьшает воспаление

Высокое содержание здоровых жирных кислот в тыквенном масле уменьшает боль и дискомфорт, связанные с артритом.





Ухаживает за кожей

Жирные кислоты, содержащиеся в масле семян тыквы, обладают антиоксидантными свойствами. Известно, что местное применение масла уменьшает воспаление кожи, стимулирует рост новых клеток, защищает от инфекций и окислительного стресса в клетках кожи и уменьшает появление морщин и пятен, связанных с возрастом. Тыквенное масло также является богатым источником витамина Е, который оказывает эффективное воздействие на внешний вид и текстуру кожи.





Улучшает циркуляцию крови

Антикоагулянтная природа тыквенного масла помогает стимулировать циркуляцию крови, снижая риск образования сгустков и улучшая оксигенацию органов, что еще больше повышает их работоспособность.





Снимает тревогу и депрессию

Регулярное потребление тыквенного масла может уменьшить депрессию и улучшить настроение за счет снижения уровня гормона стресса в организме. Можно потреблять масло внутрь, или наносить его на виски, шею и грудь.





Восстанавливает гормональный баланс

Тыквенное масло рекомендуют употреблять женщинам во время менструации или менопаузы, так как оно помогает уменьшить связанные с этими состояниями симптомы. Это связано прежде всего с содержащимися в масле фитоэстрогенами и фитостеринами.





Улучшает прочность костей

Известно, что жирные кислоты Омега-6, обнаруженные в значительном количестве в масле из тыквенных семечек, поддерживают здоровье костей и обеспечивают хорошую минеральную плотность костной ткани по мере старения.





Побочные эффекты и риски





Побочные эффекты использования тыквенного масла включают желудочно-кишечное расстройство, воспаление кожи и проблемы с сердцем, но, как правило, это случается крайне редко. Если тыквенное масло используется в соответствующих количествах или разбавляется, оно безопасно и не оказывает токсического воздействия.





Для получения терапевтических преимуществ этого масла требуется употреблять не более двух чайных ложек в день (800 мг), а большинство людей считают, что вполне достаточно одной чайной ложки в день.





Тыквенное масло может оказывать заметное влияние на организм, которое иногда проявляется как раздражение, покраснение или отек кожи. Людям с чувствительной кожей лучше нанести небольшое количество этого масла и подождать несколько часов, чтобы увидеть, есть ли какая-либо реакция.





Как и в случае с любым другим концентрированным маслом из растения или травы, наличие аллергии на тыкву означает, что вам лучше держаться подальше от этого масла, так как оно может вызвать неприятные симптомы (от местного дерматита и опухших губ до более серьезных проблем с желудком и рвоты).





Антиоксиданты и полиненасыщенные жиры, найденные в тыквенном масле, помогают снизить кровяное давление, что очень полезно для людей, страдающих сердечными заболеваниями. Однако, если вы уже принимаете гипотензивные препараты, комбинация их с маслом может привести к опасно низкому кровяному давлению.





Стоит также учитывать, что тыквенное масло очень восприимчиво к температуре и солнечному свету, что может ухудшить его качество. Нормальный срок годности для него - не более 1 года, но если хранить масло неправильно, применение может привести к расстройству желудка и желудочно-кишечным проблемам.



