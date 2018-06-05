Самый стопроцентный способ стать стройнее - соблюдать некоторое время диету и активно тренироваться в спортзале либо дома. Для большинства людей эти методы чересчур радикальны, а потому многие просто оттягивают процесс похудения, не зная, как и с чего начать, чтобы добиться ошеломительных результатов.





Диетологи уверены, что похудеть можно, пойдя по более легкому пути. К примеру, включив в свой образ жизни несколько хороших привычек, благодаря которым показатели веса постепенно начнут снижаться.





Эти полезные привычки помогут быстро похудеть:





Калорийные и вредные продукты с глаз долой. Для начала следует очистить пространство в своем доме и на работе от тех вкусных продуктов, которые лишь добавляют вам лишних килограммов. Лучше - расставить вазы не с конфетами и печеньем, а со свежими фруктами, ягодами, сухофруктами и орехами. Если очень захочется чего-то сладкого, то можно перекусить чем-нибудь полезным и заодно не переборщить с калориями.





За покупками продуктов только со списком. В супермаркете, где кругом одни соблазны, есть риск накупить лишнего, что негативно отражается на фигуре. Поэтому, перед тем, как идти на продуктовый шоппинг, составьте список всего, что вам необходимо и не уклоняйтесь от него. Здесь есть еще одна маленькая хитрость - берите с собой денег столько, чтобы вложиться строго по списку, ведь приблизительные цены на продукты вам известны. И не ходите в магазин на голодный желудок.





Рацион питания. Для хорошего обмена веществ необходимо есть не менее пяти раз в день и желательно - делать это в одно и то же время. За счет ускорения метаболизма вы начнете быстрее худеть.





Тарелки. Это обманный метод, позволяющий ввести в заблуждение ваш мозг. Нужно заменить все столовые тарелки на пирожковые или же вообще блюдца. Еще лучше - купить новые тарелочки с яркой поверхностью, которая будет отбивать аппетит. К слову, насыпать добавку категорически возбраняется, иначе смысла в уменьшении размера тарелок нет. Некоторым он помогает, другие жалуются на то, что все равно возвращаются к прежним объемам порций, от чего собственно и не худеют.





Научиться много ходить. Все привыкли ездить на работу на личном или городском транспорте, но если хочется стать стройнее, да побыстрее, то придется выработать новую привычку - выходить из транспорта на 2 остановки раньше утром и вечером и идти пешком. Если это расстояние менее 7 км, то его нужно будет "догулять" вечером в парке после ужина, например.



