Девять причин чаще есть лимоны

Желтый цитрус стал популярен во всем мире, а зона его применение охватывает, кажется, все сферы человеческой жизни: это и кулинария, и парфюмерия, и декоративное искусство, и медицина. В лимоне содержится 64% от суточной нормы главного витамина здоровья — витамина С, и именно на этот фрукт мы должны налегать на пороге весеннего авитаминоза.





Эксперты рассказали о 9 целебных свойств лимона, которые непременно убедят вас обратить особое внимание на этот солнечный фрукт.





Уход за кожей





Лимонный сок, являясь природным антисептиком, поможет вам разобраться с проблемами кожи. Его применяют для облегчения боли при солнечных ожогах и укусах насекомых, а особо эффективно сок лимона борется с акне, черными точками и экземой.





Лимон тонизирует кожу и помогает предотвратить ее преждевременное старение. Возьмите в привычку каждое утро выпивать стакан воды с лимонным соком, и через некоторое время увидите, как ваша кожа станет более гладкой, подтянутой и приобретет здоровый блеск. Для закрепления результата пользуйтесь специальным косметическим мылом, содержащим лимонный сок.





Белизна зубов





Часто лимоны применяют для отбеливания и укрепления зубов. Кроме того, лимонный сок помогает смягчить зубную боль, а втирание сока в десны поможет остановить их кровотечение и избавит полость рта от неприятного запаха.





Используйте лимонный сок в регулярной чистке зубов: добавляйте его в зубную пасту или полощите рот водой с лимоном. Попробуйте натереть внешнюю сторону зубов ломтиком лимона — так вы избавитесь от налета.





Если вы жалуетесь на хрупкую эмаль или чувствительные зубы, помните, что лимоны опасны высоким содержанием кислоты, и это далеко не единственный способ отбелить зубы в домашних условиях.





Средство от простуды





Для профилактики каверзных простудных и других сезонных инфекционных заболеваний лимоны просто незаменимы. Добавляйте ломтики цитруса в чай, пейте сок лимона, а в случае тяжелых заболеваний горла — например, ангине — полощите горло несколько раз в день раствором лимонного сока с морской солью.





При простуде или гриппе лимонный сок поможет снизить температуру за счет увеличения потоотделения.





Здоровые и блестящие волосы





Лимоны зарекомендовали себя как эффективное средство по уходу за волосами. Нанося лимонный сок на кожу головы, вы избавитесь от перхоти и предотвратите нежелательное выпадение волос. А все потому, что в этом цитрусе содержится масса витаминов и эфирных масел, питающих корни волос и укрепляющих их структуру.





Лимонные маски подойдут для всех типов волос и сделают их блестящими, а лимонное масло поможет в борьбе с ломкостью волос.





Борьба с мозолями





От затвердевших сухих мозолей прекрасно поможет смесь растертого аспирина с лимонным соком: нанесите ее прямо на мозоль, заклейте пластырем или оберните бинтом, и оставьте на ночь.





Если к распаренной ороговевшей коже приложить кусочек лимона и замотать бинтом или надеть плотный носок, за ночь мозоль размягчится и ее легко можно будет удалить пемзой.





Лечение болезней дыхательных путей





При кашле, бронхите, ангине, ларингите и даже бронхиальной астме лимон используется еще с давних времен как эффективное лекарственное средство. А будучи еще и богатейшим ресурсом витамина С, лимон помогает облегчить или даже предотвратить гораздо более тяжелые заболевания.





При кашле отлично поможет горячая вода с лимоном и медом, при ангине — полоскание горла лимонной водой, а лимонный сок поможет сократить количество приступов при астме, успокаивая дыхательные пути и борясь с раздражителями.





Идеальная фигура





Все, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой лишнего веса, прекрасно знают, как действенен лимон в битве за похудение. Кроме того, что он помогает расщеплять жиры и ускоряет метаболизм, он еще и притупляет чувство голода.





Рецепт лимонной диеты прост: достаточно выпивать каждое утро натощак воду с большим количеством свежевыжатого лимонного сока (например, 1 лимон на 1 стакан воды), и при этом правильно питаться. Не забывайте также выпивать по стакану воды с лимоном перед каждым приемом пищи: так вы съедите меньше и поможете организму, заранее запустив обмен веществ.





Выведение токсинов из организма





Лимон — мочегонное средство. Вместе с лишней жидкостью он выводит из организма токсины. Лимонный сок поможет очистить организм и печень от шлаков и всевозможных вредных веществ.





Хороший цвет лица, прекрасное самочувствие и здоровье всех внутренних органов: вот лишь малая часть того, что вы получите, ежедневно употребляя воду с лимонным соком.





Изюминка всех рецептов





Кажется, в погоне за здоровым телом мы совсем забыли о самом главном и неповторимом свойстве лимона — его уникальном вкусе, который позволяет украсить этим фруктом практически все существующие блюда.



