Загораем правильно: 10 простых и эффективных правил

Вполне реально поддерживать смуглость кожи, если следовать несложным, но вполне дельным советам.





Вот 10 простых и проверенных правил, которые помогут вам красиво загореть летом.





Правило первое

Не торопитесь получить загар сразу в первый день, помните, что загорая постепенно, вы избежите многих неприятностей, таких как ожоги, тепловой удар, повышение температуры, это все реакция организма на стресс от переизбытка ультрафиолета.





Правило второе

Перед тем как начинать загорать примите душ, натерев тело гелем, содержащим скраб, который отшелушит верхний слой старых клеток кожи и загар ляжет ровнее, будет более стойким.





Правило третье

Обязательно пользуйтесь защитными кремами, так как они не препятствуют потемнению кожи, а защищают ее от воздействия ультрафиолета. Крем наносите на тело за 20 минут до принятия солнечных ванн, дав ему время впитаться и начать свое воздействие.





Крема с большим содержанием жирных масел препятствуют потоотделению и вызывают дискомфорт, обратите на это внимание, выбирая крем для загара. Для увлажнения и защиты кожи губ приобретите помаду с УФ защитой, так ваши губки останутся нежного и привлекательно вида, и не будут шелушиться.





Стоит позаботиться и о своих волосах, солнечные лучи выжигают из них всю влагу, жиры, они становятся ломкими, непослушными. Шляпы и бейсболки могут снять часть проблемы, но гораздо легче воспользоваться специальными спреями и лосьонами.





Правило четвертое

Не наедайтесь за час до и после загара, так как интенсивное воздействие на тело солнечных лучей, в любом случае вызывает стресс всего организма и необходимо время для адаптации.













Правило пятое

Учитывая индивидуальные особенности вашей кожи, начинайте загорать ежедневно не более 15 минут, увеличивая время загара на 15 – 20 минут ежедневно. Не обязательно сразу уходить с пляжа, лучше удобно расположиться под навесом или тентом, просто избегая прямых солнечных лучей.





Правило шестое

После загара принимайте душ, увлажняя кожу кремом для применения после солнечных ванн. Такие крема содержат не только увлажняющие компоненты, но и витамины Е и В5, способствующие регенерации клеток кожи, нейтрализации свободных радикалов. Ваш загар на здоровой и не пересушенной коже продержится дольше.





Правило седьмое

Старайтесь загорать в утренние часы, до 12-00. Отличный и ровный загар вы получите, ведя на солнце активный образ жизни, например, играя в пляжный волейбол, больше гуляйте, двигайтесь, купайтесь, так как ультрафиолетовые лучи проникают в воду на полметра. Не забывайте, что даже находясь в воде, вы продолжаете загорать.





Правило восьмое

После купания в море или бассейне, если вы не уходите в помещение, не вытирайтесь полотенцем, так как придется снова наносить солнцезащитный крем.





Правило девятое

Если кожа все же немного обгорела, не пользуйтесь одеколоном, растительным маслом, кефиром и сметаной – это заблуждение. Используйте гелевые косметические средства против ожогов, они содержат противовоспалительные средства, витамины, помогающие регенерации клеток.





Правило десятое

Перед выходом на пляж не используйте туалетную воду, дезодоранты и духи, так как отдушка и химические вещества, содержащиеся в них, вызывают неприятную пигментацию кожи, от которой сложно избавиться. Этот, так называемый «парфюмерный эффект», может надолго испортить вам настроение, примерно на три-четыре недели.





Получить ровный и стойкий загар можно всюду, на море, реке, озере, на даче, на лужайке, и даже на балконе, если соблюдать эти несложные правила, запастись набором косметики для кожи, знать ее особенности и реакции на солнечные лучи.





Эти меры помогут вам избежать дискомфорта и сохранить отличное настроение на протяжении всего вашего отдыха.



