Красота после 30 лет: избавляемся от морщин вокруг глаз

Для предотвращения их появления, а также торможения процесса развития морщин современная косметология предлагает множество средств.

Сегодня мы рассмотрим не традиционные кремы для области вокруг глаз, а домашний компресс. Для приготовления эффективного компресса против гусиных лапок, нам нужны два марлевых отрезка 20*20, мы их складываем напополам 2 раза и приготовим мешочки.





На мешочки положим по 1 ст.л.укропа. Укроп – это чудесное растение. Семена укропа обогащены такими витаминами, как А и Е – это витамины молодости; витамины В1, В2, В9 так же эфирные масла есть в составе укропа.





Теперь, прежде чем приготовим мешочки поставим за кипятить молоко. Нам понадобится стакан молока наливаем его в кастрюлю и ставим на огонь. Нам необходимо, чтобы молоко закипело. Пока молоко у нас кипит, приготовим компрессики. На мешочки ложем по 1 ч.л. зеленого чая (без добавок и ароматизаторов), чтобы он был натуральным. Теперь просто собираем и делаем 2 мешочка для двух глаз и завязываем.

Компресс делайте на размер вашего глаза. Теперь ставим наши компрессы на водяную баню и заливаем горячим молоком на 15 мин. После того, как 15 мин.прошло вынимайте компрессы, и охладите до комнатной температуры. Прежде чем поставить компресс необходимо перед этим очистить кожу и положить на 15 минут.

Компресс можно использовать в лечебных целях через день в течение месяца, а так же мы можем использовать 1 раз в неделю, как для профилактики. После компресса нанесите увлажняющий крем. Результаты уже будут заметны через 2 недели.

Укроп особенно очень полезен в соедении с зеленым чаем он хорошо тонизирует кожу, разглаживает морщины и запускает процессы регенерации кожи, а молочный жир разглаживает морщины и увлажняет кожу.Поэтому этот компресс имеет все полезные вещества для того, чтобы наша кожа выглядела всегда молодой и красивой.

Чтобы сэкономить время, Вы можете сделать много таких компрессов и через день их использовать. Мешочки одноразовые на 1 раз.

Обязательно перед использованием сделайте тест на чувствительность. Потому что укроп может вызвать аллергические реакции. Необходимо компресс приложить на запястья на 30 – 40 минут, после окончания времени, обязательно обратите внимание, чтобы запястье не покраснело и не было зуда, если этого нет, то вы можете спокойно использовать компресс.



