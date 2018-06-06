Глубокое очищение кожи: маска из активированного угля

ТОП-5 масок из активированного угля





Активированный уголь абсолютно безопасен, так как это продукт пережигания сосны, ели, дуба, тополя, березы и других пород деревьев. Уголь используют как средство для лечения желудка, при отравлениях и как средство похудения. Но, его также можно использовать и в качестве ингредиента для домашней косметики.





В чем польза активированного угля





· Устраняет жирный блеск на коже

· Убирает черные точки

· Заживляет мелкие ранки и прыщики

· Глубоко очищает поры от загрязнений

· Подходит для любой кожи и в любом возрасте













Популярные маски из активированного угля





1. Уголь и желатин

1 таблетку активированного угля размельчите и смешайте с 1 ч. л. желатина, разбавьте 2 ч. л. холодного молока или воды. Перемешайте, поставьте в микроволновку на 15 секунд, остудите и обработайте участки лица, пораженные черными точками. Через 15 минут, когда маска высохнет, снимите ее и умойтесь обычной водой.





2. Уголь и глина

1 таблетку угля размельчите и смешайте с 1 ч. л. любой косметической глины. Разбавьте содержимое 1 ст. л. теплого молока и 1 ч. л. желатина. Настаивайте 15 минут и разогрейте на водяной бане до того момента как раствориться желатин. Нанесите маску на лицо на 15 минут, после смойте водой.





3. Обычная маска из угля

Растолките 2 таблетки активированного угля, разбавьте обычной водой до состояния кашицы. Нанесите на лицо на 20 минут и смойте теплой водой.





4. Уголь и морская соль

Смешайте 1 ч. л. порошка из активированного угля и 1/3 чайной ложки морской соли. Добавьте 1 ч. л. сока алоэ (свежевыжатого) и 2 капли масла чайного дерева (убедитесь, что у вас нет на него аллергии). Разведите кипячёной водой). Распарьте кожу и нанесите на лицо на 15 минут. Смойте отваром трав или теплой водой.





5. Косметический лед из активированного угля

Измельчите 1 таблетку угля, разведите 10 ст. л. кипяченой прохладной воды, перемешайте и разлейте в формочки для льда. Уберите в морозильник. Протирайте льдом кожу 2 аза в день: утром и вечером.





Потрясающий омолаживающий эффект от применения активированного угля в домашней косметике обеспечен!



