Магнитные бури: календарь, опасность, правила поведения

Наибольшая активность – в первых числах июня, а также в конце месяца. Чем же опасны магнитные бури, и как сохранить свое здоровье в эти дни?





Магнитная буря – это явление, которое периодически происходит из-за вспышек на Солнце. Такие бури происходят каждый месяц, и, к счастью, в июне их будет не так много, однако это не повод расслабляться, поскольку в летнее время на магнитные бури накладывается еще одна проблема – жара, и для людей с хроническими заболеваниями сердца это может стать серьезным ударом по их самочувствию.





Календарь магнитных бурь













О вспышках на Солнце





Солнечная вспышка представляет собой наиболее мощным проявлением солнечной активности. Это внезапный взрыв, сопровождающийся большим количеством выделенной энергии.





Вспышки на Солнце происходит тогда, когда в атмосфере звезды происходит сталкивание магнитных полей с противоположной полярностью. То есть, когда «плюс» сталкивается с «минусом». Несмотря на то, что у ученых имеется инструментарий для прогнозов солнечной активности, тем не менее, до сих пор эти вспышки часто возникают спонтанно, когда их никто не ждал. Поэтому календарь магнитных бурь всегда корректируется постфактум.





Что происходит при солнечной вспышке?





Во время солнечной вспышки всего за несколько минут выбрасывается колоссальное количество энергии. При этом излучение увеличивается практически во всех диапазонах электромагнитного спектра. И несмотря на то, что в видимой части спектра Солнце не светиться ярче, и вспышка тут кажется незначительной, но в ультрафиолетовой и рентгеновской областях яркость интенсивность увеличивается в тысячи раз





Излучение от вспышки на Солнце достигает Земли всего за несколько минут (не больше 10). После этого спустя несколько десятков минут быстрые потоки заряженных частиц достигают Земли, а уже через 2-3 дня к Земле подходят облака плазмы.





Чем опасны магнитные бури





Начнем с того, что наибольшую опасность магнитные бури несут в открытом космосе. В первую очередь они опасны для космонавтов, а также для спутников и других элементов, которые вывел на орбиту человек. После магнитных бурь возможны неполадки в связи, как раз из-за повреждения спутников связи в космосе.





От потока солнечной энергии, которая излучается при вспышках, Землю защищает озоновый слой атмосферы и геомагнитное поле. Однако, несмотря на такую защиту, вспышки Солнца небезопасны и для Земли. Когда потоки от вспышки достигают Земли, то возникает геомагнитная буря, которая оказывает негативное влияние на наш организм.





В первую очередь магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как показывает статистика, именно в эти дни заметно возрастает статистика по инфарктам миокарда и инсультам. Кроме того, магнитные бури снижают тонус, вызывают головную боль, бессонницу, перепады давления, а также способствуют появлению усталости.





Геомагнитные бури достаточно плохо переносят люди с избыточной массой тела и те, кто страдает от симптомов вегето-сосудистой дистонии. Известно, что за сутки до начала магнитных бурь ток крови в теле человека и животных замедляется. В этой связи в такие дни рекомендуется воздержаться от чрезмерных физических нагрузок, а также желательно не поддаваться стрессам.





Магнитные бури и роль самовнушения





Примечательно, что далеко не все ученые и медики верят в негативное воздействие магнитных бурь на здоровье человека. Так, многие эксперты уверяют, что это всего лишь самовнушение и не более. На самом деле, а магнитном поле известно лишь очень немного, и делать выводы о воздействии магнитных полей на организм человека пока никто не в состоянии. Пока еще нет никаких доказательств на счет того, насколько плохо или хорошо влияют магнитные бури на здоровье людей и животных.





Что делать во время магнитной бури





Если у вас метеозависимость и вы, все же, страдаете от магнитных бурь, то есть несколько рекомендаций, которые позволят вам перенести их лучше. И даже, если плохое самочувствие от магнитных бурь это не более чем самовнушение, то и в этом случаи рекомендации вам помогут, ведь вы будете просто уверенны в том, что все делаете правильно для хорошего самочувствия. Итак, вот перечень рекомендаций, которых следует придерживаться метеозависимым людям:





Следите за прогнозами погоды. Это самое важное правило для метеочувствительных. Ведь, когда знаешь точную информацию, то можно вовремя предпринять меры и предупредить возможное недомогание.





Установите на своем окне барометр. Определение атмосферного давления позволит вам контролировать свое самочувствие.





Консультируйтесь со своим лечащим врачом. Посоветуйтесь обязательно со своим лечащим врачом на предмет профилактических мероприятий во время магнитных бурь. Возможно, врач вам посоветует принимать некоторые препараты для улучшения вашего состояния здоровья.





Будьте готовы минимум за день. Если вы читаете прогноз погоды, и синоптики предупреждают о магнитных бурях, то приготовиться нужно минимум за одни сутки. Не перенапрягайтесь и будьте бережливы к своему организму. Накануне магнитных бурь важно пораньше лечь спать.





Наладьте режим сна. Это важный аспект, который поможет вам легче переносить все причуды погоды и солнечной активности. Врачи советуют ложиться и просыпаться по графику, чтобы ваш организм привык к этому. Помните, что здоровый сон – это уникальная профилактика от многих заболеваний.





Ешьте продукты с калием и магнием. Это в первую очередь необходимо для нормализации сердечно-сосудистой активности. Много калия и магния содержится в бананах, баклажане, капусте, абрикосах, орехах, картофеле, сухофруктах, шпинате, а также в молочных продуктах и рыбе.





Гуляйте. Хотя бы немного пройдитесь пешком, это позволит вам оставаться в тонусе. При этом от чрезмерных нагрузок следует воздержаться.





Откажитесь от синтетической одежды. Синтетика – самый лучший накопитель статического электричества. Отдавайте предпочтение одежде из натуральных тканей.





Лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны при себе иметь все необходимые лекарства на случай появления сердечных болей или резкого скачка артериального давления. Внимательно следите за прогнозами погоды и не планируйте в дни геомагнитных бурь никаких дел, которые предусматривают тяжелый физический труд. Особенно это касается летнего периода, когда сердечникам и так тяжело в виду высокой температуры воздуха.



