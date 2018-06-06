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Леди
Красота и здоровье
6 июня 18, 11:29
Пять самых опасных продуктов для сердца и сосудов
сердце
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Важная информация для тех, кто заботится о своем сердце.
Не так давно ишемическая болезнь сердца (ИБС) была большой редкостью, теперь же половина вообще всех смертей – из-за сосудистых проблем.

Ученые считают, что главная причина – изменение стиля питания. А именно – потребление большого количества продуктов со «скрытыми» жирами и солью. Причем не экономить на еде вовсе не значит питаться полезно для сердца и сосудов, говорит эксперт врач-кардиолог, д.м.н. Марат Арипов.

Вот пятерка продуктов, опасных для сердца и сосудов:

1. Все изделия с модифицированными жирами: сдобное печенье, торты с кремом, многие жирные сыры.

2. Копченые и сырокопченые колбасы, покупные паштеты (в них очень много жира).

3. Икра – красная и черная.

4. Шампанское и шипучие вина.

5. Пиво – больше 0,5 в день для мужчин и больше 0,33 для женщин.

Высокое давление часто вообще не чувствуется

Мнение о том, что высокое давление нельзя не почувствовать (мол, обязательно будет стучать в висках, кровь прильет к лицу, а сердце будет колотиться как бешеное) – большой миф! Увы, многие гипертоники узнают реальные цифры своего давления уже на больничной койке, куда отправляются после «внезапного» сердечного приступа.

Коронарные артерии засоряются постепенно, и нарушение сосудистого тонуса тоже дает организму шанс — якобы — адаптироваться. В результате сердце привыкает работать на пределе, не доставляя нам внешних неудобств. А в один момент – острый приступ.

Чтобы этого не случилось, всем людям после 35 лет рекомендуется хотя бы раз в неделю измерять давление домашним тонометром. Верхняя граница нормы – 140/80 единиц. Все разговоры о том, мол, «мое рабочее давление – 150/90», глупость!

Первый симптом — плохой сон

Принято считать, что первый признак ишемической болезни — боли в левой части грудной клетки. Но на самом деле так проявляется либо уже развившаяся стенокардия (уже запущенная ИБС), либо вообще проблемы, не имеющие отношения к сердцу, например, гастрит, панкреатит или невралгии.

В свою очередь среди частых первые «звоночков» сердечно-сосудистых неполадок:

— нарушение сна (чаще всего это либо когда не можете толком заснуть вечером, такая лихорадочная тревожность, либо если частенько вскакиваете среди ночи);

— дневная усталость – казалось бы непонятно от чего;

— ощущение нехватки воздуха при привычных физнагрузках.

Правила фитнеса для сердца

Кстати, о физнагрузках. Самые вредные для сердца и сосудов – кратковременные спортивные занятия с большим напряжением (например, штанга и все «железо»). Чем круче и профессиональней тренажер, тем выше риск «сорвать» сердце.

Не тренируйтесь «на публику», мол, вот как я могу. Не гонитесь за ритмом соседей по спортзалу — у каждого своя подготовка, да и мозги тоже.

Следите за пульсом. Если он во время спортивной нагрузки зашкаливает за 130-140 ударов в минуту, то начинают, как говорят специалисты, «гореть» мышцы, в том числе самая главная — сердце. Дело в том, что при таком напряжении того кислорода, чем организм способен получить, не хватает для выработки нужной энергии. В итоге начинается кислородное голодание, одышка и перегрузка сердца.

Самые полезные для сосудов – аэробные нагрузки с большой амплитудой движений (беговая дорожка, пилатес, плавание).

ВАЖНО! Чтобы согнать плотный и опасный для состояния сердца жир на животе (то есть абдоминальное ожирение), нужно заниматься не меньше 40 минут за раз. Только после этого времени можно «расшевелить» клетки зловредного жира на боках и талии.

Источник: http://healthystyle.info
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