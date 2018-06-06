Применение оливкового масла в домашней косметологии

Это средство настолько универсально и просто в применении, что его может использовать в домашних условиях каждый. Вот несколько интересных вариантов применения.





Восстановление сухих волос

Возьмите 4-5 столовых ложек оливкового масла и нанесите на волосы, равномерно распределяя его по всей длине. Наденьте целлофановую шапочку и обмотайте голову полотенцем. Маска должна находиться на голове не менее часа. Затем хорошо вымойте волосы теплой водой. Такая маска избавит вас от сухости и ломкости локонов. Ее рекомендуют даже для восстановления структуры волос после окрашивания.





Смягчение кутикулы

Если вы не доверяете специалистам по маникюру и предпочитаете обрабатывать ногти собственноручно, оливковое мало будет для вас незаменимым помощником. Просто добавьте 10-15 капель в воду и попарьте в такой ванночке свои пальчики. Кутикула станет мягкой, и вы сможете ее спокойно удалить, без лишних травм. К тому же, масло благоприятно воздействует в целом на кожу рук, питая и увлажняя ее.





Устранение морщин

Оливковое масло эффективно справляется и с морщинами вокруг глаз. Для этого необходимо его немного подогреть, после чего наносить на проблемные участки, слегка массируя кожу безымянными пальцами. Движения должны быть легкими и похлопывающими. Данную процедуру необходимо проводить каждый вечер перед сном.





Лечение педикулеза

Педикулез – болезнь кожи головы, сопровождающаяся появлением и размножением паразитов (вшей). Оливковое масло великолепно справляется даже с этой проблемой. Нанесите масло на волосы, особое внимание уделите корневой части. По истечении часа вымойте голову при помощи обыкновенного шампуня под проточной водой. При необходимости процедуру повторить.





Избавление от растяжек

Многие представительницы прекрасного пола мучаются такой проблемой, как растяжки на коже. У кого-то они появляются в результате потери веса, у кого-то - после родовой деятельности и т.д. Не многие знают, что оливковое масло обогащено витамином «Е», который способствует ускоренной регенерации кожных покровов. Его применение совместно с массажем эффективно избавит от данной проблемы.





Если вы хотите как можно дольше сохранить молодость и красоту, не обязательно тратить баснословные суммы на процедуры в салонах красоты. Ведь природные средства ничем ни хуже, а во многом даже лучше и полезнее.



