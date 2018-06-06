Пять причин использовать розмарин для ваших волос

Розмарин характеризуется высоким содержанием питательных веществ. К тому же он содержит большое количество незаменимых антиоксидантов, которые положительно влияют на внешнее состояние кожи и вид волос.





Трудно переоценить благотворное влияние розмарина, ведь средства на его основе не только питают волосы, но и предотвращают их выпадение. Если у вас тусклые и безжизненные волосы, непременно приготовьте средства на основе розмарина и убедитесь в его эффективности на собственном опыте. Конечно, сейчас в продаже существует немало готовых косметических средств для ухода за волосами, в состав которых входит розмарин. Но можно и собственноручно приготовить кондиционеры и шампуни на основе розмарина, ведь только в натуральном виде это растение сохраняет все свои полезные свойства. МедикФорум выяснил, как розмарин влияет на кожу головы и волосы.





Познакомьтесь с невероятно полезными свойствами розмарина для волос.





1. Розмарин стимулирует рост волос





Одной из главных преимуществ розмарина для ухода за волосами является его способность стимулировать рост волос и предотвращать их выпадение.





Прежде всего это полезное растение содержит много питательных веществ. Более того, при попадании на кожу головы эти полезные соединения делают волосы более объемным и здоровым.





• Экстракт розмарина активирует, прилив крови к голове и улучшает кровообращение, в результате чего волосяные фолликулы получают необходимый запас питательных веществ.





• К тому же, розмарин помогает выводить токсины, которые накапливаются и ослабляют пряди волос.





• При регулярном нанесения средств на основе розмарина на кожу головы волосы становятся шелковистыми, объемным и красивым.





2. Розмарин замедляет процесс появления седых волос





Конечно, розмарин не скроет седину полностью, но он обладает способностью замедлять процесс поседения волос. Средства на основе этого растения делают седые волосы менее заметными.





Именно благодаря высокому содержанию кофеиновой и розмаринового кислот это растение действует как натуральная краска для волос. Розмарин не только делает прическу объемной и привлекательной, но и минимизирует появление седины.





После попадания на кожу головы розмарин стимулирует активность меланоцитов. Именно эти клетки отвечают за пигментацию волос.





• К тому же розмарин содержит большое количество антиоксидантов, которые нивелируют пагубное влияние свободных радикалов. На самом деле эти вещества являются очень вредными, ведь свободные радикалы ускоряют процесс старения организма в целом и волос в частности.





3. Розмарин помогает бороться с перхотью





Если уровень рН кожи головы и волос нарушен, это провоцирует рост грибков и последующее появление перхоти. Среди основных симптомов перхоти — неприятный зуд и появление белых чешуек (мертвых частичек кожи). Если не заниматься лечением этой проблемы, вы будете страдать от перхоти постоянно.





Благодаря своим мощным связующим и противогрибковым свойствам экстракт розмарина действует как натуральное лечебное средство от перхоти.





• Активные соединения, содержащиеся в розмарине, легко проникают в корни волос и устраняют все мертвые частички кожи, которые и называются перхотью.





• К тому же, розмарин обладает сильными противовоспалительными свойствами, благодаря чему он устраняет раздражение, снимает зуд и уменьшает покраснения.













4. Экстракт розмарина контролирует работу сальных желез

Нарушения в работе сальных желез на коже головы могут стимулировать процесс выделения кожного сала.





Поскольку розмарин содержит связующие соединения, он обладает способностью сжать работу сальных желез. Средства на основе розмарина питают и увлажняют волосы, а также возвращают им красивый вид.





• После попадания на кожу розмарин разблокирует волосяные фолликулы и регулирует процесс транспортировки кислорода к клеткам кожи головы.





• К тому же средства на основе розмарина глубоко очищают волосы от самых корней, делают их шелковистыми и возвращают волосам блеск.





5. Розмарин действует как натуральный кондиционер для волос

Когда речь идет о полезных преимуществах розмарина для волос, стоит упомянуть о высоком содержании витаминов и питательных веществ в этом ароматном растении. Если у вас сухие и поврежденные волосы, потерявшее свой блеск, непременно попробуйте натуральные средства на его основе.





Как и синтетические косметические средства для ухода за волосами, домашние кондиционеры с розмариновым экстрактом восстанавливают и увлажняют волосы, а также возвращают им здоровый естественный блеск.





•Бальзамы для волос на основе розмарина восстанавливают секущиеся кончики и предотвращают появление чрезмерной сухости волос.





•Для усиления положительных свойств розмарина его необходимо дополнять другими полезными растениями.





Как приготовить натуральный кондиционер для волос на основе розмарина?





Есть немало рецептов натуральных средств по уходу за волосами, благодаря которым можно максимально использовать невероятные преимущества розмарина в домашних условиях. Этот простой рецепт эффективного бальзама для волос можно легко приготовить самостоятельно.





Подготовка:





• вода (500 мл)





• розмарин (40 г)





Что делать:





• Налейте воду в небольшую кастрюлю и доведите ее до кипения.





• Как только вода начнет закипать, добавьте к ней розмарин и убавьте огонь.





• Поварите смесь в течение 5 минут, после чего снимите кастрюлю с огня и накройте ее крышкой.





• Обязательно остудите средство до комнатной температуры, прежде чем его использовать.





Способ применения:





• Процедите кондиционер и перелейте его в чистую бутылку с пульверизатором.





• Нанесите средство на всю длину волос от корней до кончиков. Обязательно убедитесь, что кондиционер попал не только на волосы, но и на кожу головы.





• Для того, чтобы облегчить процесс нанесения средства, лучше разделить волосы на несколько отдельных прядей.



