Кисломолочные продукты укрепят сосуды в летнюю жару

Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.





В жаркую погоду сердечно-сосудистая система работает на износ, потому, по словам специалистов, так важно вовремя проводить профилактические меры.





«Укрепление сосудов и сердечной системы невозможно без кардио-нагрузок. Особенно для человеческого «мотора» полезны пешие прогулки и бег трусцой. Отлично укрепляют сосуды водные процедуры, в т.ч. обычное плаванье и контрастный душ», - говорит врач.





Ученые также заметили, что при низком содержании в организме витамина D риск инфаркта и инсульта возрастает на 62%. Выработку витамина D в организме стимулируют солнечные лучи. И потому умеренные солнечные ванны показаны всем без исключения – только не в разгар полуденного зноя и на солнцепеке. Просто чаще бывайте летом на улице, - утром до 11, вечером после 4-х. «Добрать» этот витамин можно и из пищевых продуктах – прежде всего, это молоко и молочные продукты, жирные сорта рыбы.





«Молочные продукты, особенно кислые вообще показаны в жаркую погоду – они поддерживают организм и снабжают дополнительными микроэлементами для слаженной работы всех систем и органов», - говорит врач.



