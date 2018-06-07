Пять главных причин начать употреблять облепиху

Облепиху нередко называют «королевой» ягод, обладающих целебными свойствами. А все потому, что в этой ягодке содержатся все необходимые элементы для поддержания здоровья на высоком уровне.





Медики вместе с экспертами народной медицины абсолютно едины во мнении, что облепиху необходимо употреблять если не каждый день, то хотя бы через день, всем женщинам независимо от возраста.





Есть еще пять веских причин, которые должны заставить вас налегать на облепиху как можно чаще:





1. Нормализует обмен веществ, выводит шлаки и токсины из организма. Буквально через пару недель употребления облепихового настоя человек может заметить, что его кишечник стал работать, как «будильник» в одно и то же время. Более того, со временем отойдут на задний план проблемы со вздутием живота и излишним газообразованием, причиняющим жуткий дискомфорт.





2. Защищает голову от выпадения волос. Банально, но облепиха при ежедневном употреблении способна заботиться о ваших волосах. Тем, у кого от природы тонкие, ломкие и выпадающие волосы, стоит подналечь на эту желтую ягодку и проблема будет решена уже в ближайшее время. Кстати, для того чтобы ваши волосы всегда оставались крепкими и блестящими облепиху можно не только употреблять, как продукт питания, но и в виде настоя для ополаскивания волос.





3. Укрепляет нервную систему. Облепиха по своему составу является мощным антидепрессантом природного происхождения, так что вместо таблеток вы можете использовать ягоды, что и для психики и для здоровья одинаково хорошо. В этой ягодке содержатся вещества, способствующие выработке гормона серотонина в крови, который в народе больше известен, как гормон «удовольствия». Особенно полезна облепиха людям эмоциональным, подвергающимся стрессам ежедневно.





4. Улучшает внешний вид кожи. В данном случае необходимо употреблять ягоду не в чистом виде, а в виде масла. Эксперты гарантируют, что особый состав облепихового масла положительно воздействует на ткани и клетки кожи, благодаря чему восстанавливается ее структура, исчезают воспаленные очаги, выравнивает цвет лица, кожа становится более эластичной, мягкой и бархатистой.





5. Повышает либидо у женщин и мужчин. Облепиха — афродизиак такой же, как и устрицы. Так что если у вас появились проблемы на личном фронте, то стоит разнообразить рацион с помощью варенья или чая из этой солнечной ягоды.



