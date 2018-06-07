Главные правила перехода на здоровое питание

О правильном питание сегодня говорят все больше. Если не придерживаться его основных правил, можно забыть о хорошем здоровье, столкнуться с плохим самочувствием и некрасивым внешним видом.





Не каждый знает, как начать правильно питаться, поэтому в этой статье вы найдете 4 правила, соблюдая которые вы этому научитесь.





Правило первое – подготовка





Если вы решили начать правильно питаться, тогда серьезно себя настройте. Правильное питание – это не на один день, а на всю жизнь. Решите однажды от него снова отказаться, через некоторое время к вас опять вернутся все неприятные симптомы. Важно для себя понять, что вы не просто меняете привычки в еде, а в какой-то степени всю свою жизнь.





Правило второе – исключаем вредные продукты





Чтобы начать правильно питаться, учимся не покупать в магазине то, что вредно для нашего организма. Наверняка вы знаете, что это за продукты, но ввиду их особых вкусовых качеств постоянно включаете их в свой рацион. Правильное питание исключает употребление жирных продуктов, в том числе всякого рода колбас, рулетов и т.п. Запрещено и сладкое, так как оно является источником все тех же жиров, а еще и углеводов, чрезмерное количество которых также наносит вред нашему организму.





Прекращаем употреблять в пищу, или сводим к минимуму, мучные продукты, фаст-фуды и им подобные, газированные напитки, продукты, в состав которых входит глютамат натрия. Последний очень опасный «зверь», скрывающийся во многих продуктах. Достаточно почитать состав на упаковке того или иного съедобного товара, чтобы в этом убедиться. Не стоит покупать продукты, в которых много химии и всякого рода добавок.





Правило третье – правильно питаться не значит ограничивать себя в еде





Вы вполне можете вкусно себе готовить, ведь выбор продуктов, полезных для здоровья, немалый. Итак, ваше каждодневное правильное питание должно состоять из фруктов, овощей, нежирных молочных продуктов, нежирного мяса и рыбы, курицы, каш, легких супов и т.п. Имея желание, вы сможете комбинировать эти продукты между собой, создавая не просто полезные, но еще и вкусные блюда.





Чтобы начать правильно питаться, научитесь принимать легкий завтрак. Отличным вариантом является овсяная каша, подойдет также и любая другая. Вместо чашки кофе лучше всего выпивать зеленый чай. Он и взбодрит, и сил прибавит.





Обед должен быть плотным и сытным. Приготовьте себе курочку на пару и овощной гарнир.





На ужин съедайте что-то более легкой, например, нежирный творог с зеленым чаем.





Правильно питаться – значит, употреблять пищу не менее 5 раз в день небольшими порциями. Такой режим позволит не чувствовать голода.





В качестве перекуса можно съедать фрукты, сухофрукты, выпивать стакан кефира. Не стоит полностью отказываться от сладкого. Вы можете позволить себе небольшой кусочек шоколада или одну зефирку, но съедать такие продукты лучше всего в первой половине дня.





Не верьте, что после шести нельзя есть. Последний прием пищи должен происходить за 2-3 часа до часа. Конечно, он должен быть легким, но способным притупить голод.





Правило четвертое – водный режим





Хотите начать правильно питаться, научитесь пить много воды. Вода необходима для нормальной работы организма, хорошего состояния кожи, а также для похудения и поддержания формы. В день нужно выпивать не менее 1,5 литра чистой воды без газов и каких-либо добавок. Она может быть фильтрованной, но нежелательно пить кипяченую.





Пить воду следует до приема пищи, а не после. Этим вы утолите первичный голод, а значит, сможете съесть гораздо меньше. Рекомендуется выпивать стакана воды за тридцать минут до приема пищи.





Как видите, начать правильно питаться можно и нужно, правда, не всегда удается это сделать с первого раза. Не хватает сил и терпения, начинайте с малого. Постепенно выводите из рациона вредные продукты, заменяя их на здоровые.



