7 вредных привычек, которые приводят к появлению прыщей





Ты используешь многоразовые кисточки и спонжи. Даже если ты уверена, что твоими приспособлениями не пользуется никто, кроме тебя, они все равно требуют регулярного очищения. После каждого использования на них остается кожный жир и отмершие частички кожи, которые образуют идеальный корм для болезнетворных бактерий. Чтобы избежать заражения и воспаления кожи, регулярно очищай инструменты в теплой проточной воде с мылом или спреем-дезинфектором.







Ты выдавливаешь прыщи. Удержаться от того, чтобы не выдавить прыщ, если он, к тому же, находится на самом видном месте, очень сложно. Однако, эта вредная привычка приводит к повторному воспалению, повышает риск появления шрамов и может спровоцировать инфекцию. Как результат – один безобидный прыщик может превратиться в целую кучу угрей, бороться с которыми будет намного сложнее.







Ты мало спишь. Недостаток сна является испытанием для организма в целом, а это повышает уровень кортизола – так называемого гормона стресса. Он, в свою очередь, способствует выработке избыточного количества кожного сала, что приводит к засорению пор кожи и образованию угрей.







Ты часто прикасаешься к лицу. Ты даже не подозреваешь, насколько часто в течение дня рефлекторно касаешься своего лица. А ведь руки постоянно контактируют с грязными поверхностями и в момент прикосновения к коже лица все микробы и бактерии легко перемещаются на нее. Поэтому бросай эту вредную привычку или хотя бы почаще мой руки.







Ты тренируешься накрашенной. То, что ты занимаешься спортом – это отлично. А вот если ты тренируешься при полном макияже – все не так радужно. По крайней мере, для кожи лица. Дело в том, что пот, выделяемый во время интенсивных тренировок, смешиваясь с грязью и косметикой, провоцирует воспаление кожи. Чтобы избежать этого, не забывай очищать кожу от макияжа до занятия, а также от пота и грязи – после нее.







Ты неправильно питаешься. Первое, что ты должна проанализировать, если тебе регулярно досаждает акне, – это система питания. Если ты заметила, что сыпь становится более интенсивной после приема определенных продуктов, то, скорее всего, у тебя на него аллергия. Не забывай также, что существует особый ряд продуктов, которые провоцирует возникновение акне: это хлеб и макаронные изделия, богатые крахмалом; молочные продукты, содержащие гормон, провоцирующий усиленную деятельность сальных желез; сахар; соль; жареные, соленые и копченые блюда; кофе.







Ты редко меняешь наволочки и полотенца. Ночью кожа восстанавливается, избавляясь от отмерших клеток, выделяя при этом большое количество кожного сала. Как результат – после нескольких таких ночей твоя наволочка становится совсем не чистой. Если ты страдаешь от акне, меняй наволочку каждый день или хотя бы пропаривай ее горячим утюгом перед сном. Полотенца для лица меняй ежедневно.





































