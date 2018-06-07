Как ухаживать за волосами летом

Но вот волосы могут значительно пострадать. А как-то не особо эстетично выглядят сухие волосы на загорелом теле. Для того, чтобы защитить волосы от солнца, ветра и других внешних факторов, тщательно ухаживайте за ними и защищайте их.





Итак, солнце-друг, но может стать врагом





Почти у каждой женщины после летнего солнца волосы выглядят не лучшим образом- они сухие, ломкие, безжизненные. Происходит это, потому что солнце очень сильно пересушивает волосы, вследствие чего они и приобретают такой безобразный вид.





В это время года специалисты рекомендуют не находиться под палящим солнцем без головного убора. Если вы не любительница головных уборов, пользуйтесь специальными средствами для защиты волос. Их наносят на волосы после мытья и оставляют, не смывая.





Если ваши волосы все же пострадали, спасайте их!





Для сухого типа волос подойдет следующая маска — пару столовых ложек сливок смешайте с половиной чайной ложки растительного масла и соком лимона, нанесите на волосы, оставьте на 20 минут и смойте прохладной водой.





Для жирных волос. 1 чайная ложка творога, молока, немного лимонного сока, мякоть ягод вишни. Нанесите получившуюся массу на волосы, оставьте на 15 минут и смойте.





Для нормального типа волос. Желток одного яйца смешать с ложкой мёда и вишневым соком. Тщательно смешайте, оставьте на волосах на 15 минут и смойте водой.





При ломкости волос на помощь вам придет витамин Е, приобрести его можно в аптеках.





Втирайте его раз в семь дней в сухие кончики. Подождите полчаса и нанесите желток одного яйца, подержите 20 минут и смойте без использования шампуня.





Как часто в летний период нужно мыть волосы





Летом не стоит злоупотреблять такой процедурой, как мытье волос. Если вы будете мыть волосы каждый день с использованием шампуня- будьте готовы, что он очень быстро их высушит. Просто смойте пыль травяным отваром.





Используйте шампуни, в состав которых входит большое количество питательных веществ.





При мытье волос, наклоняйтесь, чтобы волосы свисали, это увеличивает приток крови.





Не выходите на солнце с мокрыми волосами, дождитесь, пока они высохнут дома.





Забота о кончиках





Именно кончики больше всего страдают от палящего солнца. Раз в семь дней проводите следующую процедуру: делите волосы на более менее равномерные пряди, нанесите на каждую масло, либо любое другое питательное вещество, замотайте фольгой и подождите 35 минут.





Если вы собрались на отдых, а места в вашем багаже для питательного средства, предназначенного для волос, не нашлось, возьмите крем для рук. Выдавите немного крема на руки и легонько пройдитесь по секущимся кончикам.





Здоровье волос





Если у вас проблемная кожа головы, например перхоть, попробуйте устранить проблему до наступления летнего периода. Такие факторы, как солнце, ветер, только могут усилить эти проблемы.





Занимайтесь спортом. Это оказывает очень хорошее влияние на волосы. При выполнении физических упражнений кислород и многие полезные вещества поступают к волосам гораздо быстрее.





Если вы не любите сидеть дома, а занимаетесь активным отдыхом, к примеру, катаетесь на велосипеде, плаваете, бегаете, то красота ваших волос будет поразительной. И перхоть не будет вашим гостем, так как она появляется при пониженном иммунитете.





Правильно питайтесь, ведь красота волос во многом зависит от того, что вы едите. Включите в свой рацион больше овощей, фруктов. А вот от употребления алкоголя лучше отказаться.





Соблюдайте все эти несложные правила, чтобы даже в такой знойный период наслаждаться красотой своих волос.



