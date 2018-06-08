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Леди
Красота и здоровье
8 июня 18, 11:54
5 самых эффективных продуктов для молодости кожи
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Качественный уход, здоровый образ жизни, генетика и правильный питьевой режим способствуют продлению молодости и поддержанию кожи в хорошей форме.
Но здесь кое-чего не хватает – речь об определенных продуктах, которым под силу сократить количество морщин, сделать кожу чистой, сияющей и защитить ее от преждевременного старения. 

Мы узнали, что нужно есть для молодости кожи:

Авокадо

Авокадо содержит ненасыщенные жиры в особой форме, благодаря которой они с легкостью проникают в клеточные мембраны, защищая их ДНК от агрессивного влияния окружающей среды. Как результат, кожа становится более упругой и приобретает красивое сияние. Добавляй авокадо в салаты, роллы и просто клади сверху на утренний тост – это не только вкусно, но еще и очень полезно.

Жирные сорта рыбы

Омега-3, которые содержатся в жирной морской рыбе, имеют свойство притягивать и удерживать влагу в клетках кожи, что, в последствии, может помочь разгладить мелкие и мимические морщинки. Полезна рыба и для тех, кто активно борется с растяжками и целлюлитом – благодаря тем же ненасыщенным жирным кислотам она повышает упругость кожи и регулирует жировой обмен в организме.

Домашние помидоры

Выращенные без использования химикатов, помидоры обладают мощной клеточной защитой, аналогичной SPF-фактору. Вещество ликопен в их составе активизирует защитные механизмы в эпидермисе, которые, в свою очередь, минимизируют вредное влияние UVA и UVB-излучения.

Мидии

В этих морепродуктах много селена, который положительно влияет на синтез эластина в эпидермисе, то есть улучшает тургор кожи и хорошо уплотняет ее. Помимо довольно недешевых мидий и устриц, ищи селен в бразильских орехах, консервированном тунце, нежирном твороге и индейке.

Тыквенные семечки

Этому, довольно бюджетному в наших широтах продукту, под силу уменьшить количество морщин и даже сгладить шрамы пост акне – все благодаря высокому содержанию цинка, серы, витамина Е и кислот Омега-3. Если есть их регулярно, хотя бы два-три раза в неделю, ты повысишь скорость восстановления, регенерации кожи – воспаления и прыщики станут заживать намного быстрее. Важный момент: есть их нужно сырыми, а не поджаренными, как мы привыкли – термическая обработка разрушает ненасыщенные жирные кислоты.

Источник: https://www.cosmo.com.ua
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