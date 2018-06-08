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Леди
Красота и здоровье
8 июня 18, 12:08
Диетологи поделились рецептами полезных перекусов
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Особенно советы медиков пригодятся тем, кто собирается в дорогу.
В летнюю пору выходные люди привыкли проводить где-то за городом, например, на даче, в лесу или на море. Но чтобы туда добраться, необходимо потратить энное количество времени, а в дороге обязательно захочется есть.

Здоровые перекусы, в отличие от не очень полезных, готовятся быстро и легко, а есть их можно будет и взрослым и детям.

Диетологи советуют включать в состав перекуса продукты, обогащенные клетчаткой. И желательно, чтобы калорийность перекусов была не высокой, так как это не основной прием пищи.

Итак, чем перекусить в летний день:

— свежие овощи или фрукты;
— кисломолочные напитки;
— хлебцы;
— бутерброды с пастой из авокадо;
— орехи и сухофрукты;
— ягодный смузи, но только в случае, если вы будете хранить его в холодильнике от момента приготовления до употребления.

Также, немаловажно пить много жидкости, особенно тем, кто ведет сидячий образ жизни или же людям, отправившимся в долгий путь на автомобиле. Это может быть простая вода либо приготовленный заранее домашний лимонад, компот, морс.

Не стоит перекусывать бутербродами с колбасой или сосисками, ведь они содержат канцерогенные жиры, много соли, красители, консерванты, усилители вкуса и прочие вредные добавки. Плюс ко всему, калорийность такого бутерброда практически равна обеду и если вы хотите похудеть или оставаться стройным, то лучше выбрать что-то из вышеперечисленных перекусов.

Источник: http://healthystyle.info
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