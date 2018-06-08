Названы главные ошибки во время диеты

Мы расскажем о самых распространенным ошибках на пути к совершенному телу.





Создание большого дефицита калорий





Организм человека прекрасно адаптирован для существования в условиях голода. Поэтому, когда вы резко снижаете калорийность рациона, тело тут же подстраивается под новые условия и начинает экономить энергию. А когда вы добиваетесь своих целей в похудении и переходите на обычный рацион, тело, настроенное на экономию энергии, потребляет калории с прежней скоростью, а вот тратит очень неохотно. В итоге вы быстро набираете сброшенные килограммы. Поэтому не стоит ограничивать рацион более, чем на 25% от положенной калорийности с учетом вашего веса, возраста, пола и образа жизни.





Пропуск приемов пищи





Многие люди считают, что, пропуская приемы пищи, они ускоряют похудение. Например, человек пропускает завтрак или остаётся без обеда на работе, но при этом съедает очень обильный и калорийный ужин. Такая стратегия похудения не приносит хороших результатов. Во-первых, после целого дня без еды сильный голод заставит вас съесть гораздо больше, чем обычно. Во-вторых, пропуск приёма пищи может негативно повлиять на уровень сахара в крови, метаболизм и уровень энергии.





Недостаток белка в рационе





Белок обеспечивает чувство насыщения, снижает потребление калорий и играет ключевую роль в сохранении мышечной массы в процессе похудения. В процессе похудения вместе с жиром вы неизбежно теряете мышечную массу. Белок помогает защитить тело от этого неприятного последствия диеты. Старайтесь, чтобы 30% от дневной нормы калорий составлял белок.





Жидкие диеты





Часто люди, желающие похудеть с минимальными усилиями, предпочитают жидкие диеты. Однако фруктовые или овощные соки не обеспечат телу достаточно клетчатки и белка – ключевых питательных веществ, необходимых для чувства насыщения. Не садитесь на жидкие диеты, потребляйте достаточно белка и клетчатки.





Исключение жиров





Жиры необходимы для здоровья кожи, суставов, хорошего зрения, памяти и настроения. Кроме того, без достаточного количества жиров витамины A, D, K и E не усваиваются в организме, что может повлечь за собой авитаминоз и проблемы со здоровьем. Для похудения важнее сократить количество углеводов, а не жиров. Не стоит сильно снижать количество жиров в рационе, но желательно отдать предпочтение ненасыщенным жирам, которые содержатся в рыбе, авокадо, орехах и растительных маслах.





Физическая активность без диеты





Упражнения необходимы для здоровья и поддержания мышечной массы во время похудения. Однако без изменения пищевых привычек физические упражнения не приведут к значительной потере веса. Люди часто переоценивают количество калорий, сжигаемых во время упражнений. Занимайтесь спортом, но помните, что это не поможет вам сбросить вес без диеты. Сделайте и упражнения, и правильное питание частью своей жизни и воспринимайте тренировки как веселое занятие, приносящее удовольствие.





Однообразие в тренировках





Одни и те же упражнения вызывают быструю адаптацию организма, так что ваше тело очень скоро начнёт тратить меньше калорий на ту же активность. В результате ваше похудение замедлится или вовсе остановится. Меняйте виды тренировок и интенсивность занятий, пробуйте необычные упражнения, дополняйте их высокоинтенсивным интервальным тренингом. Любая непривычная для тела нагрузка увеличивает расход калорий и ускоряет метаболизм на некоторое время после тренировки.





Ожидание быстрых результатов, которые сохранятся надолго





Большинство людей, сидящих на диете, снова набирают вес в течение года. Быстрое похудение меняет гормональный баланс, замедляет метаболизм и увеличивает чувство голода. Когда люди возвращаются к привычному режиму питания, эти изменения заставляют их быстро поправляться. А поскольку сила воли – это весьма ограниченный ресурс, очень сложно поддерживать строгую диету на протяжении долгого времени. Самая выигрышная стратегия – медленные постепенные изменения.



