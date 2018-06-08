3 секрета «омолаживающего» макияжа

С годами возникает необходимость скрывать некоторые возрастные изменения на лице, с чем прекрасно справляются специальные средства и приемы. Визажисты раскрыли профессиональные хитрости, которые позволяют с помощью мейкапа выглядеть моложе и свежее любой женщине. Вооружитесь простыми бьюти-секретами, и будете всегда ловить на себе восхищенные взгляды окружающих, а ваш реальный возраст для всех останется загадкой.





Тональные основы с сияющим эффектом





Если вы привыкли использовать матовые тональные крема для основы под макияж – пора менять свои предпочтения. Дело в том, что толстый и плотный слой «маски» на лице предательски выдает ваш возраст. Раньше ваши черты были мягкими, а линии плавными. Но со временем они становятся резкими и строгими. Обычная основа не может скрыть подобные изменения, поэтому рекомендуется отдать предпочтение жидким средствам с эффектом сияния, содержащие жемчужные частицы, отражающие свет. Кроме того, такие тональные крема идеально ложатся на кожу, маскируя воспаления и пигментацию. Главное – правильно подобрать оттенок, приближенный к естественному.





Только нежные цвета





Запомните правило: с возрастом макияж женщины должен становиться все менее заметным и более натуральным. Мейкап в стиле «нюд» позволяет сбросить десяток лет и выглядеть невинной милой девушкой, лицо которой чуть тронуто косметикой. Но это не означает, что косметики в приципе не должно быть! Суть в том, чтобы выбирать все средства в спокойных тонах. Если это карандаш для глаз (бровей), то только коричневых или серых оттенков. Если тени для глаз, то из палитры от бежевого до розового. Если помада, то только натуральных цветов. Яркие, сочные и ядовитые тона только сделают вас старше, поэтому используйте их очень аккуратно.





Спасительный бронзер





С годами овал лица теряет свои очертания и расплывается, приобретая бесформенный вид. Это сразу же выдает возраст женщины, что в нашем случае недопустимо. Исправить ситуацию может правильно нанесенный бронзер с матовой основой. Обработайте им боковые зоны шеи, лица, а также участок под подбородком. После того, как средство будет растушевано, границы станут плавными и создадут видимость четких контуров.





Помимо макияжа, не забывайте обеспечивать коже лица необходимый уход, очищая и увлажняя ее регулярно. Заботьтесь о своем здоровье и тогда даже без мейкапа будете иметь всегда цветущий вид.



