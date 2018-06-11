9 способов сделать живот плоским без спорта и диет

Поработай над осанкой





Если ты держишь спину ровно, а голову — высоко поднятой, то автоматически тренируешь мышцы пресса и выглядишь на 2-3 килограмма стройнее — постепенно весь мышечный корсет корпуса укрепляется и ты получаешь более плоский живот и тонкую талию. Конечно, поначалу ты будешь сутулиться, забывая о новой привычке, но это решаемо: попроси коллегу или подругу постоянно напоминать тебе об осанке, развесь по дому и на рабочем месте стикеры с напоминаниями самой себе, либо поставь на заставку телефона фото звезды/модели с идеальной осанкой.





Пей, пей, пей













Обезвоженность, как результат недостаточного потребления воды, приводит к задержке жидкости в организме и отекам. Если ты регулярно недополучаешь H2O, на талии и животе скапливается примерно два-три лишних килограмма. Чтобы легко и быстро от них избавиться, сделать живот плоским, начни пить воду! О том, как рассчитать свою идеальную формулу, читай здесь.





Присядь





Большинство девушек стесняется об этом говорить, но регулярный стул — залог плоского живота и чистой кожи. Если же с этим имеются проблемы, живот постоянно вздувается, выглядит рыхлым даже несмотря на диету. Приучи себя к ежеутреннему посещению туалета (улучшить очищение кишечника можно выпивая натощак стакан теплой воды с лимоном, либо съедая на ночь одну-две черносливины), не терпи, употребляй побольше клетчатки. Если отнесешься к этому совету серьезно, через месяц твой живот приобретет новые очертания.





Ешь осознанно













Вместо того, чтобы урезать свой дневной рацион до одного яблока и стакана кефира в день, приучи себя есть медленно и тщательно пережевывать каждый кусочек еды. Если этого не делать, попадающая в желудок пища переваривается намного сложнее, появляется вздутие и газообразование. Плюс, когда ты ешь быстро, то заглатываешь лишний воздух, что, опять же, приводит к вздутию, и насыщаешься гораздо позже (то есть съедаешь больше, чем нужно).













Доверься профи





Попроси своего врача подобрать для тебя качественные пробиотики — полезные бактерии, помогающие пищеварению и образованию хорошей флоры в кишечнике. Здесь возможны два варианта: либо ты принимаешь БАД с пробиотиками, либо получаешь их вместе с пищей (кефир, несладкий живой йогурт, квашеная капуста). Какой бы способ ты не выбрала, он поможет тебе наладить пищеварение, очистить кожу и сделать живот плоским (опять же, за счет профилактики вздутия и несварения).





Гуляй





Начни ходить пешком ежедневно, по полчаса — это простой и легкий способ избавиться от стресса, а заодно и ускорить метаболизм. Небольшая, но регулярная пешая прогулка, поможет тебе сжигать жир в области живота более эффективно. Ну а если хочешь начать выполнять тренировку для пресса, откажись от тех программ, которые обещают идеальные кубики за 5 минут в день. Исследование, проведенное в университете Канзаса, показало, что они намного менее эффективны, нежели традиционные тренировки, задействующие все группы мышц.





Откажись от жвачки





Увлечение жевательными резинками приводит к заглатыванию воздуха, из-за которого твой живот вздувается и любимые джинсы скинни застегиваются с большим трудом. Если хочешь освежить дыхание, отдавай предпочтение мятным леденцам и драже.













Добавь кальция





Тем, кто хочет сделать живот плоским, стоит обратить внимание на витаминные добавки с кальцием и витаминами группы В.Именно они помогают регулировать уровень эстрогена в организме — гормона, который считают виновником накопления жировой прослойки в области живота и талии.





Расслабься





Когда ты находишься в состоянии стресса или постоянной усталости, организм усиленно вырабатывает гормон кортизол и стероиды, которые вызывают проблемы с пищеварением, запоры и ожирение. Наше умное тело, наращивая жир в области живота во время стресса, пытается таким образом защитить внутренние органы от потенциальной опасности. Если ты склонна к переживаниям и переутомлению, попробуй практиковать медитацию по 15-20 минут перед сном. В качестве релакс-механизма можно использовать и другие расслабляющие занятия: рисование, прослушивание спокойной музыки, вязание, прием ванны с пеной и маслами.







