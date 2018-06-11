Анита Луценко: Как похудеть к пляжному сезону? (ВИДЕО)

Начни путь к красивой фигуре с проведения замеров: запиши свой реальный вес, измерь объем талии (самое узкое место), живота (самое широкое), ягодицы (самое выпуклое сзади и впереди напротив лобка), грудную клетку (объём под грудью). И сделай фото ДО, чтобы потом было с чем сравнивать.
ПРАВИЛА:
1
3-разовое обязательное питание.
2
Самым плотным приемом пищи должен быть обед.
3
Вес каждой порции не должен превышать 350 грамм.
4
Откажись от: алкоголя, хлеба, кофе с молоком (без молока можно), всего сладкого (можно 1 ч.л. меда в день), всего жареного и жирного.
5
Кушай: овощи, фрукты (не более 2 шт в день до 16:00), кисломолочные продукты (йогурт без добавок, кефир, творог, сыр не более 40 г в день), ягоды, рыбу, нежирное мясо, яйца, каши (гречка, булгур, киноа, рис басмати, пшено), орехи (не более 6 шт в день).
День 2
«КРАСИВЫЕ БЁДРА И ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»
Приседаем, ставим ноги вместе и наклоняемся вперёд с ровной спиной. Руки за голову. Работает внутренняя и задняя поверхность ног, ягодицы. Выполняем 3 подхода по 15 раз. Выдох совершаем при подъёме вверх. Затем делаем упражнение на пресс 3 подхода по 20 раз.
Между подходами отдыхаем по 30 секунд. А в конце сделай 15 пружин в верхней точке.
КАК ТЕБЕ ТРЕНИРОВОЧКА?
День 3
«САХАР = ВРЕД»
Сахар – это наркотик, зависимость от которого можно побороть за 14 дней. Ты готова?
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
1
От сахара ты стареешь и покрываешься прыщами и морщинами;
2
Он снижает иммунитет;
3
Он крадет витамины и микроэлементы из организма. Не нравятся волосы и ногти? Хм!)
4
Он разрушает зубы. Думаю никто не любит лечить зубы! А ты?
5
Он уменьшает запасы витамина В1 и марганца в организме, что приводит к депрессии и быстрой утомляемости. Оно тебе надо?
6
Твоя фигура увеличивается в объемах и дрябленько плывет. Брррр...
Думаешь справишься? Кстати как твои мышцы после вчерашней тренировки?
День 4
«УБИРАЕМ УШКИ НА БЁДРАХ И ЖИР С ЖИВОТА»
Делаем махи ногами в сторону по 15 раз каждой + затем назад ещё по 15 раз. Выполняем всего по 3 подхода на каждую ногу. Затем выполняем упражнение на пресс 3 подхода по 15 раз (выдох вверх). Между подходами отдыхаем по 30 секунд.
КАК ТЕБЕ ТРЕНИРОВОЧКА?
День 5
«ПРИВЫКАЙ ПИТЬ ВОДУ»
Чтобы вычислить свою норму воды, умножь 40 мл на свой вес (кг). Например 60*40 = 2400 мл (2 л 400 мл). Половину из этого количества (1 л и 209 мл) ты должна выпить в виде воды, а все остальное компенсируют фрукты, овощи, супы, чаи и прочее. Обязательно каждое утро выпивай по 2 стакана воды тёплой или комнатной температуры. Не пей ледяную воду, она ухудшает пищеварение и разжигает аппетит.
Хочется есть? Сначала выпей воды!
День 6
«КРАСИВЫЕ РУКИ И ТАЛИЯ»
Качаем трицепс, отжимаясь от стула. Делаем 3 подхода по 15 раз, затем упражнение на пресс 3 подхода по 20 раз. Между подходами отдыхаем по 30 секунд.
КАК ТЕБЕ ТРЕНИРОВОЧКА?
День 7
ЭКВАТОР! «УПОТРЕБЛЯЙ ПРАВИЛЬНЫЕ ЖИРЫ»
Плохие жиры – те, которые обработаны человеком, кондитерские жиры, пережаренные, маргарин, масло сливочное до 82%.
Хорошие источники жира: все растительные масла, жир из животных продуктов и молочки, масло сливочное (82% и более), масло Гхи, орехи, семена и семечки, желтки яиц, сыр, сливки, авокадо, жирная рыба. Но и этих продуктов должно быть в меру, иначе жди целлюлит!
Суточная норма жира = 0,8 - 1 г жира х 1 кг твоего веса.
Постарайся сегодня в любом счетчике посчитать, сколько жира ты съела за день! Это отрезвляет ;)
Сегодня у нас с тобой «экватор» - пол пути позади! Какие ощущаешь перемены за неделю?
День 8
«СТРОЙНЫЕ НОГИ, УПРУГИЕ ЯГОДИЦЫ И ПРЕСС»
Делаем зашагавшие и отведение ног назад по 15 раз каждую, затем упражнение на пресс стоя 3 подхода по 15 раз на каждую сторону. Акцент идет на растягивание линии талии. Между подходами делаем перерыв 30 секунд.
КАК ТЫ?
День 9
«КОНТРОЛЬ КОЛИЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
Все хорошо в меру. При злоупотреблении кисломолочными продуктами в организм попадает много кальция, который может негативно влиять на щитовидку( а это уже гормональный сбой). А еще это приводит к дефициту железа и цинка, что может обернуться кислородным голоданием клеток и целлюлитом.
Не устраивай разгрузочные дни на кефире. Допустимая суточная норма молочных продуктов: 150 г творога + 250 мл кефира или 250 мл йогурта без добавок + 40 г сыра.
Не употребляй обезжиренные продукты - в них добавляют сахар вместо жира.
День 10
«ВИД СЗАДИ»
Подъем таза с разводкой ног. Мы делаем 3 подхода по 20 подъёмов. И качаем пресс лежа на боку - 3 подхода по 20 раз на каждую сторону. Между подходами делаем перерыв 30 секунд.
А СЕГОДНЯ КАК?
День 11
«СРЫВ – ЭТО НЕ КАТАСТРОФА»
Давай договоримся! Захотела съесть что-то вредное (а ты всегда знаешь что это) - сначала делаешь 20 приседаний! Они выработают гормон счастья и твою новую привычку! Сначала деньги (нагрузка), а затем стулья (срыв). И никак не наоборот! Это работает.
На следующий день не нужно устраивать голодовку на воде, ведь это спровоцирует новый срыв. Просто проживи день отработки по четкому плану:
ЗАВТРАК: 2 ЯЙЦА С ПОМИДОРОМ
ОБЕД: ГРЕЧКА С ОВОЩАМИ
ПОЛДНИК: ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО
УЖИН: РЫБА ИЛИ КУРИЦА С ПРИГОТОВЛЕННЫМИ ОВОЩАМИ ( СЫРЫЕ ОВОЩИ ВЕЧЕРОМ РАЗЖИГАЮТ АППЕТИТ)
Если перед критическими днями тянет на сладкое, съешь пару кусочков темного шоколада. И запомни: срыв происходит от душевных переживаний (больше обнимайся, дружи, делай, что хочешь, выражай недовольство, а не проглатывай его), или если ты не кушаешь полноценно 3 раза в день с самым плотным обедом.
А я напомню на всякий случай, что мы не едим хлеб! Мы меняем твои привычки :)
День 12
«КРАСИВАЯ ОСАНКА И ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ НОГ»
Делаем боковую планку с разворотом. Выполняем 3 подхода по 10 раз + упражнение на сведение и разведение ног - 3 подхода по 15 раз. Между подходами делаем перерыв 30 секунд.
КАК ВСЕ ПРОШЛО?
День 13
«КАК СЕБЯ МОТИВИРОВАТЬ ПОСЛЕ
Мотивация, как и настроение, может то появляться, то исчезать. Поэтому не останавливайся и каждый день следуй четкому плану питания и тренировок. Можешь повторить все 14 дней сначала.
Твой лучший друг - это дневник, куда нужно записывать все съеденное за день, а также изменения веса и объемов. Раз в неделю натощак!
И помни, что самое главное – это быть довольной и счастливой по жизни, а не страдать из-за каких-либо комплексов и неуверенности в себе. Как только ты начнёшь систематично работать - эффект будет 100%! Ведь ты же умница!
День 14
«ФИНИШ»
Сегодня делаем все замеры ПОСЛЕ и конечно фото!
«ШИКАРНЫЕ БЁДРА И ИДЕАЛЬНЫЙ ЖИВОТ»
Лежа на боку поднимаем колено вверх. Делаем 3 подхода по 20 раз на каждую сторону и затем 3 подхода по 20 раз на пресс по диагонали ( одно касание локтем колена - это один раз). Между подходами делаем перерыв 30 секунд.
КАКИЕ У ТЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Теперь, когда ты подготовилась к лету, самое время выбрать идеальный купальник.