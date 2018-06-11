Секреты красоты звезд за 40, которые выглядят намного моложе

Всем им слегка за сорок, но выглядят они так, будто время над ними совершенно не властно.

Мы узнали секреты неувядающей красоты каждой из них и спешим поделиться ими с тобой!

Пенелопа Крус, 43 года

Секрет красоты: Актриса практически не употребляет алкоголь, высыпается, придерживается средиземноморской диеты, а фигуру поддерживает с помощью занятий балетом.

Дженнифер Лопес, 49 лет

Секрет красоты: Как и Пенелопа, Джен не пьет алкоголь и не курит, ограничивает свое пребывание на солнце и всегда защищает кожу кремом с высоким SPF. Оставаться стройной, сильной и подтянутой ей помогают занятия с личным тренером, а также танцы на сцене. Постоянной диеты не придерживается, но время от времени устраивает себе разгрузку и отказывается от мяса.

Гвинет Пэлтроу, 45 лет

Секрет красоты: Гвинет – адепт здорового образа жизни, поклонник органических продуктов и йоги. Актриса признается, что своей внешностью обязана не генам, а изнурительному труду над собой: на спорт она тратит 1,5 часа в день, очень избирательна в еде (глютен, молочные продукты, мясо и сахар для нее – табу). Кроме того, Пэлтроу уверена в следующем: по-настоящему красивой может быть только уверенная в себе и гармоничная женщина, если этого нет, ни один крем или диета не помогут.

Элизабет Херли, 53 года

Секрет красоты: «Главный секрет красоты – быть счастливым», - говорит Лиз. Есть у нее и другие «железные» правила: она никогда не наедается перед сном, много ходит пешком вместо тренировок в зале, кофе заменяет имбирным чаем и регулярно ходит к косметологу на массаж лица и тела.

Кортни Кокс, 53 года

Секрет красоты: те, кто видел хоть одну серию «Города хищниц» с Кортни в главной роли, восхищаются: как ей удается так потрясающе выглядеть?! Как говорит сама Кокс, она «сражается за свою красоту», прибегая к самым эффективным салонным процедурам от морщин и пигментации. Золотое правило - пить минимум два литра воды в день, из домашних процедур – горячие компрессы с маслами, которые актриса делает через день. Третий «кит» ухода за собой – прием сбалансированных витаминных комплексов и качественных растительных БАДов.

Шарлиз Терон, 42 года

Секрет красоты: Терон уже много лет занимается йогой и катается на велосипеде – по словам звезды, именно это помогает ей всегда оставаться в форме. Никогда не загорает, никогда не сушит волосы феном – говорит, что бьюти-проблему проще не допустить, чем потом устранять.

Деми Мур, 55 лет

Секреты красоты: начинает день со стакана воды с лимоном, кленовым сиропом и кайенским перцем. По словам актрисы, такой коктейль помогает пищеварению и похудению, хорошо влияет на кожу. Придерживается бессолевой диеты и сыроедения. Главным этапом в уходе за кожей считает увлажнение, поэтому тратит много времени и денег на увлажняющие средства и процедуры.

София Вергара, 45 лет

Секрет красоты: Никогда не сидела на диетах и не занималась спортом, так как считает, что красота – это прежде всего внутренний комфорт и удовольствие от жизни. Ест сладкое, но только до 11, в качестве физической активности посещает уроки сальсы. София верит в силу макияжа, поэтому не выходит из дома без легкого румянца, блеска для губ и туши для ресниц.

Кейт Бекинсейл, 42 года

Секрет красоты: В отличие от Софии Вергары, Кейт не мыслит свою жизнь без спорта. Она тренируется везде, дома, в зале и даже в самолете, используя для этого элементарные приседания и выпады, бегает по утрам в любую погоду. Ест дробно, часто и маленькими порциями – так, по словам актрисы, ускоряется метаболизм.

Источник: cosmo.com.ua

