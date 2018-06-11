15 способов экологичного использования кофейной гущи

Кофейная гуща является ценным органическим сырьем, которое обладает множеством полезных свойств. Она хороша для кожи и волос, помогает в борьбе с неприятными запахами и садовыми вредителями, а также заменяет многие бытовые средства по уходу за домом.

Кофейная гуща является ценным органическим сырьем, которое обладает множеством полезных свойств. Она хороша для кожи и волос, помогает в борьбе с неприятными запахами и садовыми вредителями, а также заменяет многие бытовые средства по уходу за домом.

Удобрение для растений

Из кофейной гущи получается отличное удобрение для растений. Особенно хорошо оно подходит для плодовых деревьев и цветов: роз, азалий, рододендроны, гортензий и камелии. Кофе прибавляет почве кислотности и отпугивает вредителей. Гущу можно добавлять в компост или воду для полива растений. Если смешать с проваренным кофе семена морковки перед посевом, они прорастут быстрее, а сами плоды будут слаще и питательнее.

Дезодорант для рук и холодильника

Насыщенный аромат кофе может устранять неприятные запахи. К примеру, влажной кофейной гущей можно протирать руки после приготовления еды с луком или чесноком. А сухой проваренный кофе отлично подойдет для дезодорирования холодильника. Нужно насыпать гущу в стеклянную банку и поставить ее на одну из полок. Кофе устранит все неприятные запахи внутри камеры и заменит собой соду, которая обычно используется в этих целях.

Отпугиватель садовых вредителей

Кофейный запах неприятен для некоторых животных и насекомых. Это пригодится в саду, чтобы отпугнуть от клумб и грядок различных вредителей — к примеру, кошек с соседнего участка. Для этого необходимо смешать кофейную гущу с апельсиновой цедрой и распределить полученный порошок вокруг растений, которые страдают от чрезмерного внимания незваных гостей. Кофейная гуща также отпугивает слизней и улиток, поедающих садовый урожай. Ее можно использовать в борьбе с муравьями, засыпая гущей разрастающиеся на участке муравейники.

Средство от блох

Проваренный кофе также поможет в борьбе с блохами у собак. Для этого нужно втереть гущу в мокрую шерсть домашнего питомца после мытья. Насыщенный запах отпугнет паразитов.

Освежитель воздуха

Кофейную гущу можно добавить в вазу с цветами. Она органично впишется в общую композицию, став природным декоративным наполнителем, а также выступит в роли освежителя воздуха, который можно использовать в ванной комнате, туалете или гостинной. Воду в такую цветочную композицию добавлять нельзя, а потому лучше использовать для нее засушенные цветы. К примеру, лаванду, которая в сухом виде ароматнее, чем в свежем.

Антицеллюлитная маска

Кофеин улучшает кровообращение и выводит лишнюю жидкость из организма. Благодаря этому свойству он полезен в борьбе с целлюлитом. Для лечебной маски нужно смешать кофейную гущу с оливковым маслом, вином или имбирным маслом. Затем нанести полученную массу на проблемные зоны тела и массировать их круговыми движениями с помощью щетки или губки. Процедуру необходимо повторять раз-два в неделю. С помощью кофейной маски можно сэкономить много денег на посещении спа, где аналогичный курс массажа обойдется в 10-15 тысяч рублей.

Порошок для мытья посуды

Благодаря своей грубой структуре кофейная гуща отлично оттирает засохшую грязь и остатки еды. Ее можно использовать для мытья кастрюль и сковородок вместо соды и бытовой химии, которая опасна для людей и окружающей среды.

Маска против выпадение волос

С помощью кофейной гущи можно делать массаж кожи головы. Это укрепляет корни волос и способствует их росту. Процедуру нужно проводить перед мытьем головы, взяв немного перемолотого кофе и аккуратно втерев его в увлажненную водой кожу. Через 10-15 минут маску можно будет смыть. Со временем волосы наберутся сил и перестанут выпадать. Кофейную маску не рекомендуется делать блондинкам, так как кофе является натуральным красителем и может придать волосам темный оттенок.

Краска для волос

Крепко заваренный кофе можно использовать в качестве красителя для темных волос – как натуральных, так и окрашенных. В случае первых он делает цвет более насыщенным и глубоким, в случае вторых – сохраняет оттенок пигмента, который использовался при окрашивании. Кофейную гущу также рекомендуется добавлять в хну. Это придает волосам более темный, медный, оттенок, который смотрится благороднее рыжего.

Для лучшего закрепления цвета рекомендуется добавлять свежесваренную кофейную гущу в кондиционер для волос, наносить его на всю длину и оставлять под банной шапочкой на 15-20 минут. После этого необходимо тщательно промыть волосы. Кроме того, проваренный кофе можно добавлять в шампуни. Еще один вариант – споласкивать волосы охлажденным отваром из крепкого кофе.

Краситель для яиц, бумаги и тканей

Кофе отлично окрашивает не только волосы, но и ткани. С его помощью можно состарить бумагу и сделать натуральный краситель для пасхальных яиц. Итоговый цвет будет зависеть от концентрации раствора: чем больше кофейной гущи вы добавите в воду при кипячении, тем насыщеннее будет оттенок. Чтобы сделать краситель, необходимо проварить кофе, сцедить его и остудить полученный настой.

Затем в нем можно варить яйца и ткани. Первые в течение 10 минут, вторые — получаса. Текстиль лучше предварительно замачивать в воде и в конце не выжимать, чтобы он окрасился равномерно. Бумагу достаточно подержать в кофейном отваре несколько минут, а потом высушить.

Маскировка царапин на мебели

Красящие свойства кофе могут пригодится еще в одном деле — маскировке царапин и потертостей на деревянной мебели. Для этого нужно приготовить насыщенный кофейный раствор из проваренной гущи, окунуть в него ватный диск и втирать натуральный краситель в царапину, пока она не сольется с остальной поверхностью мебели. Этот рецепт работает только в случае с темной мебелью.

Средство от скольжения на тротуаре

В отличие от соли, которая опасна для окружающей среды и обуви горожан, кофейная гуща абсолютно безвредна для экологии. При этом она может стать достойной альтернативой химическим веществам, которые используются зимой для борьбы со скользким льдом. Кроме того, натуральное сырье притягивает солнечные лучи и ускоряет процесс таяния снега.

Скраб для тела и лица

Кофейная гуща отлично подойдет для натурального скраба. В нее нужно добавить немного оливкового масла, которое хорошо питает и увлажняет кожу. Кроме того, масло сделает консистенцию скраба более нежной и мягкой, не ухудшив его отшелушивающие свойства. Кофейный скраб также рекомендуется делать перед походом на пляж или в солярий. Благодаря ему загар ложится равномернее.

Маска против отечности глаз

Из перемолотого кофе можно сделать питательную маску для лица, если добавить к двум столовым ложкам гущи две ложки какао, одну ложку меда и три столовые ложки молока или йогурта. Полученную массу нужно нанести на лицо, аккуратно массируя кожу, и оставить на 15-20 минут, пока смесь не засохнет. Кофейная маска сужает поры, уменьшает покраснения лица и удаляет с кожи лишний жир, делая ее матовой и упругой. Кроме того, кофе убирает отечность и припухлость под глазами, а мед и молоко хорошо увлажняют кожу.

Натуральный лифтинг

Еще одна маска с кофе заменит дорогостоящий косметический лифтинг в салоне красоты. Для нее необходимо смешать четверть стакана кофейной гущи с одним яичным белком и нанести массирующими движениями полученную массу на лицо. После того, как маска засохнет, можно смело ее смывать. Аналогичная процедура в спа обойдется в несколько тысяч рублей.