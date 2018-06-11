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Леди
Красота и здоровье
11 июня 18, 12:04
Эти несложные способы помогут сохранить зрение
зрение
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Офтальмологи подсказали, как сохранить зрение и поддержать здоровье глаз.
Как и в случае с любыми другими заболеваниями, болезни глаз легче предупредить, нежели потом вылечить. 

Потерять зрение можно в один миг, а вот для его восстановления понадобятся месяцы. 

Поэтому врачи советуют смолоду выполнять профилактические меры сохранения зрения и поддержания здоровья глаз, сделав их своими хорошими привычками.

Что делать, чтобы в пожилом возрасте читать без очков?

— давать глазам отдохнуть каждый час на 5-10 минут, закрывая их или перенаправляя взгляд вдаль;
— обогатить рацион витаминами А и С, а также Омега-3 жирными кислотами;
— поддерживать вес в норме, так как ожирение нарушает кровообращение, что может стать причиной внутричерепного и глазного давления;
— отказаться от курения, потому как никотин вредит здоровью глаз, вызывая сухость слизистой оболочки;
— делать зарядку для глаз каждый день, уделяя этому 10-15 минут;
— в темное время суток не сидеть за компьютером или любым другим электронным гаджетом;
— проходить обследование у офтальмолога раз в год, чтобы своевременно можно было выявить то или иное нарушение зрения.

Особенно вышеперечисленные советы медиков пригодятся тем людям, которые ежедневно вынуждены много читать и работать за компьютером больше 8 часов в сутки.

Источник: http://healthystyle.info
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