Эти несложные способы помогут сохранить зрение

Как и в случае с любыми другими заболеваниями, болезни глаз легче предупредить, нежели потом вылечить.





Потерять зрение можно в один миг, а вот для его восстановления понадобятся месяцы.





Поэтому врачи советуют смолоду выполнять профилактические меры сохранения зрения и поддержания здоровья глаз, сделав их своими хорошими привычками.





Что делать, чтобы в пожилом возрасте читать без очков?





— давать глазам отдохнуть каждый час на 5-10 минут, закрывая их или перенаправляя взгляд вдаль;

— обогатить рацион витаминами А и С, а также Омега-3 жирными кислотами;

— поддерживать вес в норме, так как ожирение нарушает кровообращение, что может стать причиной внутричерепного и глазного давления;

— отказаться от курения, потому как никотин вредит здоровью глаз, вызывая сухость слизистой оболочки;

— делать зарядку для глаз каждый день, уделяя этому 10-15 минут;

— в темное время суток не сидеть за компьютером или любым другим электронным гаджетом;

— проходить обследование у офтальмолога раз в год, чтобы своевременно можно было выявить то или иное нарушение зрения.





Особенно вышеперечисленные советы медиков пригодятся тем людям, которые ежедневно вынуждены много читать и работать за компьютером больше 8 часов в сутки.



