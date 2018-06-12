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Леди
Красота и здоровье
12 июня 18, 10:40
Какие продукты помогут отбелить зубную эмаль
улыбка
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Врачи подсказали, какие продукты помогут отбелить зубную эмаль.
Стать обладателем белоснежной улыбки и при этом не навредить своим зубам можно, прибегнув к помощи некоторых продуктов питания.

Процедура отбеливания зубов в любой клинике стоит немалых денег, которых у большинства просто-напросто нет, а иметь белоснежные зубы хочет каждый здравомыслящий человек. В данном случае есть выход — воспользоваться проверенными народными средствами отбеливания зубной эмали в домашних условиях. Эти продукты эффективно отбеливают зубы, не повреждая эмаль.

Цитрусовые фрукты — они стимулируют выделение большего количества слюны, за счет чего в ткани зубов попадают целебные минералы. Правда, если увлекаться цитрусовыми, то эмаль зубов можно, наоборот, истончить. Поэтому использовать фрукты из этой категории для отбеливания или поддержания естественного оттенка эмали стоит не чаще, чем 2-3 раза в неделю.

Клубника — любимая для многих летняя ягода оказывает благотворное воздействие на зубы, а все потому, что она богата натуральным веществом ксилитом, очищающим поверхность зубов и делающим их более светлыми.

Имбирь — для оздоровления ротовой полости и поддержания белизны зубов эксперты советуют употреблять свежий корень. За счет своих антибактериальных свойств имбирь предупреждает развитие кариеса, а также эффективно очищает зубы от налета и вредоносных микроорганизмов.

Базилик — эта зелень способствует устранению бактерий, размножающихся на эмали зубов, а за счет этого они остаются белыми и здоровыми.

Источник: https://sud.ua
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