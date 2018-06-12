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Леди
Красота и здоровье
12 июня 18, 10:43
Медики рассказали, как вывести из организма лишнюю воду
организм
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Регулярный отек, возникающий в различных областях тела, может свидетельствовать о проблеме со здоровьем.
Часто отеки могут являться результатом сбоя в работе сердца или почек, либо отклонения в менструальном цикле.

Вода может задерживаться в организме, накануне месячных, и следствии вашего малоподвижного образа. Либо если недостаток потребления чистой воды, при злоупотреблении кофеиновых, спиртосодержащих напитков, соленных или копченых продуктов. В последних случаях ваш организм будет бороться с избытком данных нежелательных веществ, задерживая воду.

Как же вывести лишнюю воду из организма? Если вы постоянно досаливаете еду или предпочитаете копчености, разные колбасы, значит, вам необходимо постепенно сокращать их количество. Часто, вследствие ограничения человек чувствует на свой организм позитивное влияние и начинает отказываться от соли и подобных продуктов.

Сама соль не позволит почувствовать истинный вкус продукта, а сочетаясь с усилителем вкуса, который так щедро добавляют в колбасу и полуфабрикаты, кроме задержек жидкости, еще и возбуждается зверский аппетит.

Нужно проанализировать качество и количество потребляемой в течение дня жидкости. Утоляя жажду, отдавайте всегда предпочтение чистой и негазированной воде. Человеку в день рекомендуется выпивать примерно 2,5 литра воды.

Выполняйте эти рекомендации и проблем со здоровьем у вас не возникнет.

Источник: http://healthystyle.info
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