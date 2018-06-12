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Леди
Красота и здоровье
12 июня 18, 10:45
Популярные мифы о молоке
молоко
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В эти заблуждения о природном напитке многие люди до сих пор верят.
Несмотря на то, что молоко является одним из полезнейших напитков, обогащенных кальцием и другими полезными веществами, в обществе сформировалось множество мифов относительно его свойств.

Из-за разной информации о молоке многие люди избегают этого напитка и стараются употреблять его крайне редко. Но и здесь возникает масса вопросов на счет того, какое молоко лучше пить — магазинное, пастеризованное, коровье, козье, кокосовое и так далее.

Медики опровергли самые популярные мифы о молоке, в которые нужно перестать верить:

Детям и подросткам нужно пить молоко каждый день, а пожилым людям, наоборот, употреблять этот напиток как можно реже. В действительности кальций, содержащийся в молоке, одинаково полезен и для растущего организма, и для стареющего.

Магазинное молоко не несет в себе никакой пользы. Здесь медики не согласятся, потому как в молоке из-под коровы, помимо полезных веществ, могут содержаться еще и инфекции, вызывающие ряд опасных заболеваний. От магазинного же молока риск отравиться снижен к нулю, так как оно проходит пастеризацию.

В парное молоко добавляют антибиотики. Это устоявшийся миф, который не имеет ничего общего с реальностью. Молоко, в котором содержится антибиотик, если животное проходило курс лечения, будет обладать неприятным вкусом и запахом, а потому смешивать его с чистым молоком чревато порчей всей молочной партии.

Кипяченое молоко помогает уснуть. На самом деле, помочь справиться с бессонницей может любое молоко и даже то, что хранилось в холодильнике и было выпито холодным. Дело в том, что молоко стабилизирует уровень сахара в крови, а это благоприятно для нервной системы и потому качество сна повышается.

Любое растительное молоко гораздо полезнее животного. Диетологи не согласны с таким убеждением, ведь и в том и в другом виде молока есть свои полезные свойства. Например, в коровьем и ореховом молоке содержание жиров практически одинаково, а это значит, что и холестерина в них приблизительно равное количество. Как известно, организму необходимы липопротеиды высокой плотности и нет разницы, из какого молока они будут получены.

Источник: http://healthystyle.info
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