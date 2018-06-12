7 способов взять под контроль уровень сахара в крови

Эксперты из Франции назвали 7 способов, которые позволяют этого добиваться без всяких лекарств или добавок.





1. Наслаждайтесь средиземноморскими блюдами. Согласно исследованию с участием 140 тысяч человек, вероятность развития диабета снижается на 21% у тех, кто следует средиземноморской диете. Она включает много растительной пищи, фрукты, овощи, орехи, бобы, цельнозерновые продукты и оливковое мясо. В ней также много рыбы и курицы, но нет красного мяса, сливочного масла и сладостей.





2. Синий цвет. Употребляйте больше антоцианинов — пигментов, которые дают винограду и ягодам ярко красный и синий цвет. Они связаны со здоровым уровнем сахара в крови, как выяснили исследователи.





3. Не отказывайтесь от завтрака. Если вы часто пропускаете утреннюю пищу, то вам больше грозит диабет второго типа. Потребление завтрака помогает стабилизировать уровень сахара в крови в течение всего дня, как не раз выясняли исследователи.





4. Больше пота в зале. Женщины, которые наряду с кардионагрузками выполняют и упражнения на выносливость хотя бы один час в неделю, имеют максимально низкий риск диабета. Он на треть меньше, по сравнению с теми, кто вообще не занимается. Так что не только бегаете на тренажерах, но и качайте мышцы.





5. Почаще вставайте. Каждые 20 минут сидячей работы вставайте на две минуты и прогуливайтесь. Исследователи подчеркивают, что это обеспечивает здоровый уровень сахара в крови.





6. Рассчитывайте свои риски. Существует множество тестов в интернете, позволяющих определить риск развития диабета. Не игнорируйте эти тесты, особенно если они опубликованы на авторитетных сайтах. Раньше отправляйтесь за консультациями к врачам.





7. Внимательней к лекарствам. Некоторые лекарственные препараты вроде стероидов для контроля астмы или статинов для улучшения показателей холестерина, а также диуретиков для снижения артериального давления могут повышать уровень сахара в крови. Проконсультируйтесь с врачом о том, как лечить ваши расстройства без существенных побочных эффектов



