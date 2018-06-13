Диетологи рассказали о полезных свойствах базилика

Базилик невозможно спутать ни с одним видом зелени, потому как он обладает оригинальными вкусовыми качествами.





Свежие пряность нередко называют королевской зеленью, так "basilikohn" переводится с древнегреческого языка.





За счет полезных свойств базилика, его используют не только в приготовлении блюд, но и в производстве лекарственных препаратов, а также в народной медицине.





Что ценного есть в листьях базилика?





Самым полезным составляющим этой зелени является эфирное масло, оказывающее колоссальную пользу здоровью, а в частности сердечно-сосудистой системе.





Также, базилик обогащен витамином С, который полезен не только для иммунитета, а и всего организма в целом.





Каротин, дубильные вещества, витамины группы В и РР, фитонциды делают базилик одной из самых полезных трав для поддержания и улучшения здоровья.





Свойства базилика, о которых известно не всем:





- антисептические листья базилика эффективно заживляют раны как снаружи, так и внутри;





- заботится об улучшении состояния кожи, волос и ногтей;





- укрепляет кровеносные сосуды и делает их более эластичными;





- усиливает защитные силы организма;





- помогает сохранить зрение и здоровье глаз;





- устраняет воспалительные процессы в кишечнике;





- стабилизирует артериальное давление;





- восстанавливает ритм сердца;





- обладает мочегонным свойством, а потому полезен для почек и мочеполовой системы;





- полезен в процессе лечения респираторных недугов для органов дыхания и горла, так как обладает антибактериальным свойством;





- славится антираковыми свойствами, так как эффективно выводит из организма канцерогенные вещества;





- может купировать головную боль.





Диетологи рекомендуют употреблять базилик не только летом, а и весь год, чтобы принести своему организму максимум пользы.



