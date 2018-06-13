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Леди
Красота и здоровье
13 июня 18, 11:18
Как восстановить микрофлору кишечника
организм
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Микрофлора (микробиота) — собирательное название микроорганизмов, находящихся в симбиозе с человеком, большая часть из них живет в кишечнике.
Микрофлора существует для того, чтобы расщеплять остатки еды, синтезировать витамины, нейтрализовать яды и медикаменты, поддерживать иммунную систему, синтезировать кислоты, газы, жиры. Проблемы с микрофлорой приводят к вздутию и боли в животе, воспалению слизистой кишечника, дефициту питательных веществ, анемии или ожирению.

Мы сами вредим полезной микрофлоре, ведя неправильный образ жизни, плохо питаясь, испытывая стрессы. В итоге, после размножения патогенных микроорганизмов, можно заработать хронические болезни организма и кишечника в частности.

Что же делать, чтобы восстановить или поддержать свою микрофлору? Во-первых, правильно питаться. Самые полезные продукты для кишечника – продукты с пробиотиками, то есть живыми бактериями. Они укрепляют наш иммунитет и способствуют размножению полезной микрофлоры. Крайне полезны для организма ферментированные продукты: кефир, квашеная капуста, квас, консервированные огурцы и помидоры, айран, сыр, чайный гриб. Такую пищу организму удобнее переваривать, она также предотвращает развитие многих болезней, например, рака, поэтому включай ее чаще в свой рацион.

Также, пробиотики можно потреблять искусственно, в виде препаратов из аптеки.

Конечно, для полного восстановления микрофлоры понадобится время, но начать ты можешь уже сейчас.

Источник: https://www.cosmo.com.ua
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