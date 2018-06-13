Как восстановить микрофлору кишечника

Микрофлора существует для того, чтобы расщеплять остатки еды, синтезировать витамины, нейтрализовать яды и медикаменты, поддерживать иммунную систему, синтезировать кислоты, газы, жиры. Проблемы с микрофлорой приводят к вздутию и боли в животе, воспалению слизистой кишечника, дефициту питательных веществ, анемии или ожирению.





Мы сами вредим полезной микрофлоре, ведя неправильный образ жизни, плохо питаясь, испытывая стрессы. В итоге, после размножения патогенных микроорганизмов, можно заработать хронические болезни организма и кишечника в частности.





Что же делать, чтобы восстановить или поддержать свою микрофлору? Во-первых, правильно питаться. Самые полезные продукты для кишечника – продукты с пробиотиками, то есть живыми бактериями. Они укрепляют наш иммунитет и способствуют размножению полезной микрофлоры. Крайне полезны для организма ферментированные продукты: кефир, квашеная капуста, квас, консервированные огурцы и помидоры, айран, сыр, чайный гриб. Такую пищу организму удобнее переваривать, она также предотвращает развитие многих болезней, например, рака, поэтому включай ее чаще в свой рацион.





Также, пробиотики можно потреблять искусственно, в виде препаратов из аптеки.





Конечно, для полного восстановления микрофлоры понадобится время, но начать ты можешь уже сейчас.



