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Леди
Красота и здоровье
13 июня 18, 11:20
Как самостоятельно отбелить зубы: советы
зубы
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Какие простые способы отбеливания зубов могут быть доступными для использования в быту?
Сода. Является природным отбеливателем. Соду можно использовать не более двух раз в неделю (при тонкой эмали будет достаточно одного раза), поскольку вещество оказывает абразивный эффект. Пожалуй, это самый простой способ добиться реального, видимого отбеливания.
 
Соль. Полоскания солью очень полезны для ротовой полости – это достойная замена производственным антибактериальным ополаскивателям. Специалисты советуют ополаскивать рот после еды раствором соли (половина чайной ложки на стакан воды). Кроме того, солью можно чистить зубы в сочетании с содой.
 
Сыр. Научно доказано, что употребление твердого сыра, обладающего особой структурой, помогает убрать налет.
 
Кокосовое масло. Рекомендацией ополаскивать рот водой с добавлением кокосового масла поделились эксперты из Ассоциации стоматологов Великобритании. По словам врачей это очищает ротовую полость от вредных бактерий, а также помогает защитить эмаль от окрашивания, например, при употреблении вина, соков.
 
Яблоки и клубника. Зеленые яблоки и клубника содержат кислоту, снимающую налет и придающую зубам блеск.
 
В дополнение тем, кому важно иметь белоснежную улыбку, стоматологи посоветовали не курить, а также контролировать потребление красного вина, чая и кофе.

Источник: http://ladyhealth.com.ua
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