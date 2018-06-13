Эксперты посоветовали, как убрать следы от прыщей

А вот красные пятна, шрамы и рубцы, которые остаются после прыщей, являются настоящей проблемой.

Такие следы свидетельствуют о повреждении кожных покровов, и от них избавиться уже гораздо сложнее. Но и это возможно. Конечно же, нужно запастись терпением и временем, ведь процедуры нужно будет проводить регулярно и в течение достаточно длительного времени.

Постакне или следы от прыщей доставляют нам столько же дискомфорта и неудобства, как и само заболевание. Как показывают исследования, с этими проблемами сталкивается примерно 30 процентов людей, которые перенесли угревую болезнь.

Рубцы самостоятельно проходят очень долго, и здесь порой не обойтись без профессионального вмешательства. От пятен и следов избавиться чуть проще. Здесь вам поможет народная медицина и современная косметология.

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Почему остаются следы от угрей?

В течение процесса формирования прыщика на пораженном участке кожи скапливается пигмент меланин в большом количестве, и чем воспаление сильнее, тем большее количество пигмента выделяется. Именно поэтому после угасания воспаления пигмент остается на коже в виде пятнышка.

Если выдавить прыщ, происходит разрушение структуры эпидермиса, в результате чего появляется темное пятно и углубление на коже. Чем менее аккуратно вы выдавливаете прыщ, тем дольше будет оставаться след на коже. Именно поэтому косметологи категорически не рекомендуют самостоятельно выдавливать прыщи.

Чрезмерная любовь к солярию или солнцу способна усилить темный цвет следов. Дело в том, что лучи солнца способствуют усиленному выделению меланина, в результате чего проявление пятен на коже усугубляется. Поэтому загорать нужно с умом.

Еще одной причиной является несвоевременная дезинфекция. Как только прыщик появился, его нужно сразу же быстро прижечь, причем нужно стараться его лишний раз не трогать, иначе это чревато цепной реакцией. Чем больше давить на воспаленный участок, тем больше обостряется воспаление, и тем большее количество меланина выделяется, в результате чего и появляются пятна.

То, насколько долго пятна от прыщей проходят, зависит от образа жизни, вредных привычек, типа кожи и т.д. В некоторых случаях двух недель вполне достаточно, а иногда может понадобиться не один месяц. Так что здесь все индивидуально.

Советы косметолога

Если ваша кожа в нормальном состоянии, косметологи рекомендуют пользоваться щадящими масками. В запущенных случаях, когда на коже есть большое количество акне, рубцов и пятен, используется микродермобразия или шлифовка кожи.

А теперь пару слов о косметических процедурах:





- Лазерное удаление следов от прыщей. Благодаря шлифовке кожи происходит снятие микроскопического верхнего слоя поврежденной кожи, в результате чего восстанавливается поверхность, ровный цвет кожи и стимулируется рост новых клеток;





- Микротоковая терапия чем-то напоминает физиологический процесс работы биотоков в организме. Благодаря воздействию на кожу слабыми электрическими импульсами, происходит улучшение кровообращения в сосудах кожи, а также стимуляция работы мышц, в результате чего вы получаете гладкую кожу с ровным тоном;





- Механический и химический пилинг. Оба вида пилинга помогают удалить верхний слой эпителия и, соответственно, выровнять цвет кожи и избавиться от пятен. -





- Химический пилинг может характеризоваться разным проникновением в кожу, что подбирается в зависимости от сложности проблемы;





- Фракционный фототермолиз помогает эффективно удалить самые мелкие шрамы и прочие виды пигментации.







