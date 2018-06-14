Названа самая полезная еда для худеющих

Эти пять продуктов можно употреблять даже несколько раз в день, но при этом не переживать о лишних килограммах.





Натуральные йогурты

В этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.





Белое мясо птицы

Это лучший источник протеина. Интересно, что за один раз рекомендуют съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.





Морепродукты и рыба

Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.





Овсянка

Это идеальный продукт для завтрака, ведь такая чаша безумно насыщает и при этом не обременяет организм.





Попкорн

Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий, при этом она дарит сытость и возможность спокойно дождаться основного приема пищи.



