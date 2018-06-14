Названа самая полезная еда для худеющих

Эти пять продуктов можно употреблять даже несколько раз в день, но при этом не переживать о лишних килограммах.
Натуральные йогурты
В этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.
Белое мясо птицы
Это лучший источник протеина. Интересно, что за один раз рекомендуют съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.
Морепродукты и рыба
Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.
Овсянка
Это идеальный продукт для завтрака, ведь такая чаша безумно насыщает и при этом не обременяет организм.
Попкорн
Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий, при этом она дарит сытость и возможность спокойно дождаться основного приема пищи.