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Леди
Красота и здоровье
14 июня 18, 08:07
Названа самая полезная еда для худеющих
Похудение
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Есть несколько продуктов, которые диетологи рекомендуют включить в свой рацион людям с избыточным весом.
Эти пять продуктов можно употреблять даже несколько раз в день, но при этом не переживать о лишних килограммах.

Натуральные йогурты
В этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.

Белое мясо птицы
Это лучший источник протеина. Интересно, что за один раз рекомендуют съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.

Морепродукты и рыба
Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.

Овсянка
Это идеальный продукт для завтрака, ведь такая чаша безумно насыщает и при этом не обременяет организм.

Попкорн
Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий, при этом она дарит сытость и возможность спокойно дождаться основного приема пищи.

Источник: http://healthystyle.info
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