Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.73
USD
26.12
RUB
0.41
EUR
31.03
USD
26.24
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
14 июня 18, 09:05
Как использовать лимон для омоложения кожи
лимон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ученые рекомендуют использовать лимон в уходе за лицом и телом.
Лимон хорошо освежает и омолаживает кожу, говорят специалисты, а это сказывается на настроении и самочувствии человека. Ведь каждый хочет видеть в зеркале привлекательное изображение.

В цитрусовых много витамина C, что является мощным антиоксидантом, способным бороться с преждевременным старением и ранними морщинами. Лимон помогает ранам быстро заживать и воздействует так, что меланин начинает интенсивнее вырабатываться. С помощью лимона можно тщательно очищать кожу от накопившийся за весь день пыли и жира.

Можно приготовить скраб и тоник. Скраб создается из трех столовых ложек сахарного песка, оливкового масла, половины стакана воды. Скраб наносить на очищенную кожу и при этом не надавливать на нее, чтобы не повредить.

Тоник создается из половины лимона и половины стакана воды. Так можно хорошо увлажнять и тонизировать кожу. А летом это то, что нужно!

Источник: https://newsyou.info
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Малоизвестные свойства молодой крапивы
noimageНеожиданные факты о шоколаде, о которых вы не знали
noimageМедики рассказали о пользе вишни и черешни
noimageКакие продукты нельзя замораживать
noimageНазвана самая полезная еда для худеющих
Лента новостей