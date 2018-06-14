Как использовать лимон для омоложения кожи

Лимон хорошо освежает и омолаживает кожу, говорят специалисты, а это сказывается на настроении и самочувствии человека. Ведь каждый хочет видеть в зеркале привлекательное изображение.





В цитрусовых много витамина C, что является мощным антиоксидантом, способным бороться с преждевременным старением и ранними морщинами. Лимон помогает ранам быстро заживать и воздействует так, что меланин начинает интенсивнее вырабатываться. С помощью лимона можно тщательно очищать кожу от накопившийся за весь день пыли и жира.





Можно приготовить скраб и тоник. Скраб создается из трех столовых ложек сахарного песка, оливкового масла, половины стакана воды. Скраб наносить на очищенную кожу и при этом не надавливать на нее, чтобы не повредить.





Тоник создается из половины лимона и половины стакана воды. Так можно хорошо увлажнять и тонизировать кожу. А летом это то, что нужно!



