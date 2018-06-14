Медики рассказали о пользе вишни и черешни

Диетолог объяснила, в чем отличие и какой плод является более полезным для здоровья.





"Обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара вдвое меньше, чем у черешни.





И вишня, и черешня – низкокалорийные продукты. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность – 50 - 62 ккал", – отметила диетолог.





Что интересно, вишня является чемпионом по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов и равна значению 22, у черешни – 25.













Также плоды вишни содержат гормон мелатонин, который нормализует работу эндокринной системы, поддерживает холестерин в пределах нормы, имеет антидепрессивное действие и улучшает сон.





100 грамм черешен содержит 10% от суточной нормы железа, поэтому ее следует кушать людям с железодефицитной анемией и тем, кто страдает дерматологическими заболеваниями.





Не стоит много есть этих плодов людям, которые имеют склонность к диареи, повышенного газообразования в кишечнике, склонным к полноте и больным сахарным диабетом, ведь черешни имеют повышенное содержание глюкозы и фруктозы.













Полезные свойства вишен и черешен:





- положительно влияют на работу сердца и состояние сосудов;

- снижают риск образования тромбов;

- положительно влияют на уровень кровяного давления;

- помогают в работе нервной системе;

- помогают держать в норме уровень холестерина;

- служат профилактикой простудных заболеваний;

- улучшают пищеварение, перистальтику кишечника, помогают при запорах;

- положительно влияют на состояние волос и ногтей.





Диетолог не рекомендует есть плоды при аллергической реакции, людям с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта в период обострения, при язве или гастрите с повышенной кислотностью.













Также из-за высокого содержания органических кислот, употребление вишни может стать причиной повреждения зубной эмали, поэтому после еды лучше прополоскать рот. Рекомендуемая норма фруктов – 300 граммов на день, поэтому частью могут быть эти ягоды.



