Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.76
USD
26.22
RUB
0.42
EUR
30.51
USD
26.32
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
15 июня 18, 10:24
Медики рассказали, как проверить качество продуктов
продукты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Есть много способов проверить качество продуктов, но большинство из них сложные и могут требовать помощи специалистов.
Эксперты рассказали о тех, которыми можно воспользоваться самостоятельно, дома или даже в магазине.

Курица

Обратите внимание на белые прожилки и слишком широкую жировую прослойку. Это означает, что птицу откармливали в короткие сроки кормом с гормональными добавками. Полезным такое мясо точно не назовешь.

Также важен цвет мяса: желтизна говорит о несвежести. Куриное мясо должно быть розовым и упругим.

Творог

В творог часто добавляют крахмал и растительные жиры. Проверить, есть ли они в составе, можно с помощью капли йода. Если крахмал есть, творог окрасится в синий цвет, если нет — цвет йода не изменится.

Оставьте немного творога при комнатной температуре. Если в нем есть растительные жиры, через несколько часов творог изменит цвет и покроется желтой корочкой. Обычный творог подкиснет, но цвета не изменит.

Мед

Посмотрите, как стекает мед с ложки. Суррогат льется прерывистой струйкой, растекается лужей, хороший мед — эластичной струей, образующей горку.

Карамельный вкус меда говорит о том, что его нагревали, а излишняя приторность выдает наличие сахара.

Сметана

Чтобы проверить, есть ли в сметане растительные жиры, размешайте ложку сметаны в стакане горячей воды. Продукт плохого качества выпадет хлопьями, настоящая сметана растворится до однородной мутной жидкости.

Замороженные овощи, ягоды и фрукты

Посмотрите, есть ли на замороженных продуктах наледь и снег. Если да, продукт хранили неправильно. Выбирайте тот, что слегка покрыт инеем.

Рыба

У несвежей рыбы мутные глаза, а жабры окрашены в темный цвет. У свежей — чешуя блестящая, без слизи и выпавших чешуек.

Мясо

При выборе мяса нажмите на него пальцем: свежее мясо упругое и быстро возвращает первоначальную форму.

Надрежьте кусок: если в середине мясо темное и есть светлый контур — его вымачивали для искусственного «омоложения».

Промокните поверхность салфеткой — свежее мясо не оставляет сильной влаги и выраженных следов крови.

Зелень

Возьмите в руки пучок. Если зелень свежая, но сильно свисает по сторонам, цвет излишне темный, а стебли слишком длинные, то, скорее всего, ей «помогли» вырасти в помощью нитратов. Хорошая зелень упругая, естественного зеленого цвета.

Сыр

«Вычислите» сыр с растительными жирами по таким признакам: продукт низкого качества крошится при нарезке (это не относится к твердым сортам вроде пармезана), на открытом воздухе быстро обветривается и трескается.

Оставьте кусочек на солнце и понаблюдайте: хороший сыр обмякнет, плохой — затвердеет, а на поверхности появятся масляные капли.

Мороженое

Оставьте кусок на тарелке — растительный продукт будет таять долго, после чего превратится в полупрозрачную лужу.

Натуральное мороженое станет мягким, но сохранит плотную сливочную консистенцию.

Источник: http://healthystyle.info/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эксперты назвали пользу льняного масла
noimageВредные сочетания продуктов: диетологи
noimageЛучшие домашние средства для укрепления и роста ногтей
noimageОвощ, который защитит мозг от возрастных изменений
noimageДиетологи настаивают на пользе кабачков для здоровья
Лента новостей