Методы устранения неприятного запаха ног

Эксперты собрали советы, как избавиться от запаха ног раз и навсегда.





Устраните питательную среду для бактерий





Больше всего бактерий, вызывающих неприятный запах, скапливается под ногтями и в ороговевших частицах кожи. Не забывайте пройтись по стопам пемзой, когда моете ноги, следите за чистотой ногтей и стригите их коротко.





После мытья вытирайте ноги между пальцами





После душа следует не просто вытереть ноги, а промокнуть полотенцем между пальцами, так как оставшаяся влага может стать причиной развития грибка.





Заварите чай для своих ног





Дубильные вещества, содержащиеся в чайных листьях, уничтожают бактерии и уменьшают потливость. Ванночки для ног из чая можно делать ежедневно.





Заварите 3 ч. л. заварки в 1 л кипятка.

Разбавьте 2 л холодной воды.

Держите ноги в этом растворе 15–30 мин.





Яблочный уксус





Поможет справиться с неприятным запахом примочка из яблочного уксуса: 0,5 л яблочного уксуса смешайте с 200 мл теплой воды.





Пропитайте марлю раствором и приложите к ногам на 20 мин.





Оставьте кожу сохнуть естественным путем.





Используйте ароматические масла





Очень хорошо подойдет лавандовое масло. Помимо того что оно маскирует запах, масло также обладает бактерицидным свойством:





4 капли масла массажными движениями вотрите в ступни.





Можно сделать ванночку для ног: 2 капли масла + 3–4 л воды. Подержите ноги 10–15 мин. в полученном растворе.





Стирайте носки, вывернув их наизнанку





Этот метод позволит более тщательно очистить ткань от кожных чешуек и бактерий. Материал носков, конечно же, должен быть несинтетическим.





Ходите дома босиком или снимайте носки, которые надеваете для улицы





Когда вы ходите, носки собирают с пола бактерии, которые, попадая во влажную среду в обуви, начинают размножаться.





Используйте свой антиперспирант и для ног





Антиперспиранты содержат химические вещества, которые помогают снизить потоотделение. Нанесите его вечером после душа на сухую кожу.





Обратитесь за советом к врачу





Если помимо неприятного запаха появились зуд и шелушение, обратитесь к врачу. Эти симптомы могут говорить о таких заболеваниях, как стригущий лишай, инфекционное воспаление, микоз (болезнь, вызываемая паразитическими грибами).





Дезинфицируйте обувь, которая уже имеет неприятный запах





Обувь тщательно вымойте снаружи.





Шнурки и стельки замочите в растворе хлоргексидина (антисептик).





Ватным тампоном, пропитанным хлоргексидином, обработайте внутреннюю поверхность обуви.





Следите за сухостью обуви





Лучше, конечно, иметь 2 пары сезонной обуви, чтобы менять их регулярно. Но если второй пары нет, а ботинки мокрые, то подойдет старый проверенный способ — смятые газетные листы.





Положите их в обувь, и за ночь газета впитает всю влагу. Также можно воспользоваться электрической сушилкой.



