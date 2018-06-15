Овощ, который защитит мозг от возрастных изменений

Американские ученые детально изучили состав и свойства сладкого перца, в результате чего пришли к выводу, что этот овощ способен снять воспаление в нейронах головного мозга. Но при условии, что окрас перца будет зеленым.





Вещества из сладкого перца проникают в кровь и защищают мозг от возрастных изменений, которые могут вылиться в старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и другие заболевания.





Суть исследования





Ученые проводили эксперимент, участниками которого были мыши. Как оказалось, группа грызунов, употребляющих ежедневно порцию зеленого перца, практически на 0% была защищена от нейронных воспалений в мозге и, соответственно, возрастных нарушений работы этого органа.





Все дело в том, что сладкий перец обогащен антиоксидантом "лютеолином", главное полезное свойство которого заключается в блокировке определенных биохимических сигналов, которые и запускают процесс воспаления в мозге.





По словам ученых, употребление сладкого перца способствует стойкой защите нервных клеток мозга от повреждения, а это само собой является профилактикой серьезных и на сегодняшний день неизлечимых неврологических заболеваний.





Больше того, в зеленом перце исследователи нашли целый ряд полезных веществ, которые в целом способны обезопасить головной мозг человека от возрастной деградации.





К тому же, учеными было доказано, что сладкий перец обладает еще и такими свойствами, как:





— нормализация артериального давления;

— укрепление иммунной системы;

— успокаивающий эффект;

— нормализация работы сердечно-сосудистой системы;

— восстановление сердечного ритма;

— защита от раковых опухолей.





К слову, лютеолин содержится в сельдерее, так что, помимо зеленого сладкого перца, ученые рекомендуют включать в рацион и его.



