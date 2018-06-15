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Леди
Красота и здоровье
15 июня 18, 10:30
Овощ, который защитит мозг от возрастных изменений
сладкий перец
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Ученые обнаружили новые целебные свойства сладкого перца.
Американские ученые детально изучили состав и свойства сладкого перца, в результате чего пришли к выводу, что этот овощ способен снять воспаление в нейронах головного мозга. Но при условии, что окрас перца будет зеленым.

Вещества из сладкого перца проникают в кровь и защищают мозг от возрастных изменений, которые могут вылиться в старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и другие заболевания.

Суть исследования

Ученые проводили эксперимент, участниками которого были мыши. Как оказалось, группа грызунов, употребляющих ежедневно порцию зеленого перца, практически на 0% была защищена от нейронных воспалений в мозге и, соответственно, возрастных нарушений работы этого органа.

Все дело в том, что сладкий перец обогащен антиоксидантом "лютеолином", главное полезное свойство которого заключается в блокировке определенных биохимических сигналов, которые и запускают процесс воспаления в мозге.

По словам ученых, употребление сладкого перца способствует стойкой защите нервных клеток мозга от повреждения, а это само собой является профилактикой серьезных и на сегодняшний день неизлечимых неврологических заболеваний.

Больше того, в зеленом перце исследователи нашли целый ряд полезных веществ, которые в целом способны обезопасить головной мозг человека от возрастной деградации.

К тому же, учеными было доказано, что сладкий перец обладает еще и такими свойствами, как: 

— нормализация артериального давления;
— укрепление иммунной системы;
— успокаивающий эффект;
— нормализация работы сердечно-сосудистой системы;
— восстановление сердечного ритма;
— защита от раковых опухолей.

К слову, лютеолин содержится в сельдерее, так что, помимо зеленого сладкого перца, ученые рекомендуют включать в рацион и его.

Источник: http://healthystyle.info
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