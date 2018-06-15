Лучшие домашние средства для укрепления и роста ногтей

Но в душе любая женщина всё же хочет, чтобы ноготки её сияли здоровьем как у юной принцессы. К счастью, существуют вполне доступные домашние способы укрепления ногтевых пластин.





Морская соль в наше время – совершенно нередкий продукт. Такую соль можно купить в любой аптеке и во многих обычных магазинах. Ванночки с морской солью помогают насытить ногти полезными веществами, сделать ноготки менее ломкими и более ровными. 20г морской соли необходимо растворить в 500мл тёплой воды. Держать в этом растворе пальцы 10мин. Чтобы добиться результата, процедуру такую надо проводить регулярно.





Ещё одно знакомое всем средство – йод. Нужно нанести на кусок ваты йод, смазать этой ваткой ногти. Не надо бояться, что ногти изменят цвет. Часть йода впитается в ногтевые платины, часть йода смоется при мытье рук. Делая регулярно подобную процедуру, хорошо бы также регулярно смазывать пальцы и ногти кремом. Крем поможет нивелировать вредное воздействие спирта, содержащегося в йоде.

Парафин и воск также без больших усилий можно найти в продаже. Эти вещества помогают насытить ногтевые пластины влагой и микроэлементами, сделать ноготки менее ломкими. Доктора крайне не рекомендуют использовать парафин из свечек. Свечной парафин может содержать разные вредные добавки. Воск и парафин для косметических процедур надо покупать в аптеке. Ногти и пальцы надо намазать кремом. Парафин или воск надо подогреть (на водяной бане), чтобы он стал мягким.

Опустить руки в растопленный парафин (или воск). Вытащить руки, надеть целлофановые перчатки. Сверху обвязать кисти рук тряпками. Посидеть так 20мин. Затем перчатки и тряпки снять, парафин удалить.



