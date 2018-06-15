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Леди
Красота и здоровье
15 июня 18, 10:32
Лучшие домашние средства для укрепления и роста ногтей
ногти
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Некоторые домашние хозяйки считают, что хрупкие, слоящиеся, волнистые ногти – это неизбежный побочный результат частого использования домашней химии, моющих средств.
Но в душе любая женщина всё же хочет, чтобы ноготки её сияли здоровьем как у юной принцессы. К счастью, существуют вполне доступные домашние способы укрепления ногтевых пластин. 

Морская соль в наше время – совершенно нередкий продукт. Такую соль можно купить в любой аптеке и во многих обычных магазинах. Ванночки с морской солью помогают насытить ногти полезными веществами, сделать ноготки менее ломкими и более ровными. 20г морской соли необходимо растворить в 500мл тёплой воды. Держать в этом растворе пальцы 10мин. Чтобы добиться результата, процедуру такую надо проводить регулярно.

Ещё одно знакомое всем средство – йод. Нужно нанести на кусок ваты йод, смазать этой ваткой ногти. Не надо бояться, что ногти изменят цвет. Часть йода впитается в ногтевые платины, часть йода смоется при мытье рук. Делая регулярно подобную процедуру, хорошо бы также регулярно смазывать пальцы и ногти кремом. Крем поможет нивелировать вредное воздействие спирта, содержащегося в йоде.
 
Парафин и воск также без больших усилий можно найти в продаже. Эти вещества помогают насытить ногтевые пластины влагой и микроэлементами, сделать ноготки менее ломкими. Доктора крайне не рекомендуют использовать парафин из свечек. Свечной парафин может содержать разные вредные добавки. Воск и парафин для косметических процедур надо покупать в аптеке. Ногти и пальцы надо намазать кремом. Парафин или воск надо подогреть (на водяной бане), чтобы он стал мягким.
Опустить руки в растопленный парафин (или воск). Вытащить руки, надеть целлофановые перчатки. Сверху обвязать кисти рук тряпками. Посидеть так 20мин. Затем перчатки и тряпки снять, парафин удалить.

Источник: http://ladyhealth.com.ua
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