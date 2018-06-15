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Леди
Красота и здоровье
15 июня 18, 10:37
Эксперты назвали пользу льняного масла
льняное масло
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Многие женщины знают, что масло льняное применяется для похудения.
Чтобы сбросить лишние кило, пьют такое масло понемножку в чистом виде и заправляют им диетические блюда.
К сожалению, меньшее количество людей знает, что это масло применяется и в косметологии. Такое масло – одно из полезнейших средств для ухода за волосами, кожей и ногтями.
 
Пожалуй, основная причина старения кожи – окисление клеток. В составе льняного масла есть антиоксиданты, которые это окисление замедляют. Масло это в чистом виде, а также как компонент кремов используется как отличное антивозрастное средство.
 
Масло льна богато витаминами. Витамины Е, А, содержащиеся в таком масле, очень хорошо действуют на кожу головы, предотвращая её иссушение, раздражение, препятствуя образованию перхоти. Помогает это масло и волосам, питая луковицы волос, делая волоски плотнее, придавая их здоровый блеск. Маски на основе масла льна помогают уменьшить выпадение волос, сделать причёску более объёмной. Витамин Ф, содержащийся в этом масле, помогает бороться с сыпью, уменьшает воспаления на чувствительной коже.
 
Помогает льняное масло улучшить состояние ногтей. Лосьоны, содержащие такое масло, а также маски с льняным маслом помогают сделать ногтевые пластины более плотными, ровными, придать ногтям блеск. Рекомендуется делать маски для ногтей перед удалением кутикулы. Кутикула размягчится, удалить её будет проще.
 
Противопоказаний к применению масла льна очень мало. В основном все противопоказания относятся к применению такого масло вовнутрь: нельзя употреблять его при различных заболеваниях желудка, кишечника, во время беременности; нельзя пить горячее масло. Применение масла такого в косметических целях противопоказано лишь при аллергии на это масло, которая бывает достаточно редко.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/

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