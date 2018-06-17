Избыточный сон грозит развитием опасного для жизни синдрома

Ученые завили о том, что привычка долго спать может вести к развитию метаболического синдрома.

Как пишет журнал BMC Public Health, авторами работы были проанализированы данные о 133 608 мужчин и женщин, собранные за период с 2004 по 2013 год. Это была информация о болезнях, образе жизни, особенностях питания и физической активности людей. Изучив ее, исследователи обнаружили: у людей, которые спят слишком мало или слишком много, повышается риск развития метаболического синдрома.

Метаболический синдром представляет собой комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

«Доля больных метаболическим синдромом среди тех, кто спал меньше шести часов и больше десяти, оказалась больше, чем среди тех, кто спал от шести до восьми часов или от восьми до десяти», - сообщили ученые Сеульского университета.

Также они установили, что мужчины подвержены появлению метаболического синдрома в большей степени, чем женщины.



