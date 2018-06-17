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Леди
Красота и здоровье
16 июня 18, 21:48
Врачи раскрыли, как состояние зубов влияет на здоровье
зубы
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Когда человек часто жалуется, что недомогает, то, скорее всего, у него не совсем здоровые зубы. Например, кариес, воспаление пульпы, расшатанный зуб, пломбы (хорошие и уже разрушенные), протезы, имплантанты, коронки и мосты.

Сюда же можно отнести и кровоточивые десна.
 
Для того чтобы вместе с пищей получить всё самое необходимое, нам необходимо энергично и долго жевать пищу. Но как этого добиться, если зубы болят или вот-вот выпадут, или уже некоторые зубы успели выпасть. То есть первичный процесс переработки пищи становится неэффективным. 
 
Кроме того, нелеченные зубы становятся очагом размножения и распространения вредных бактерий. Поэтому и развиваются у людей расстройства ЖКТ, неприятный запах изо рта, отрыжка, изжога, запоры, вздутие живота, токсикозы и геморрой.
 
Также, запомните, что плохо пережеванная пища не усвоится в кишечнике и будет гнить. А еще - вызывать хроническую усталость, какие-либо аллергические реакции, язву желудка, внутренние кровотечения и даже рак. 
 
То есть чем хуже состояние полости рта, тем более неудовлетворительно будет проходить пищеварение. Значит, тем более болезненным будет организм. Так что старайтесь чаще проведывать стоматолога и откажитесь от газированных напитков, очень горячей и очень холодной пищи.
 
Будьте здоровы!


Источник: ladyhealth.com.ua
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