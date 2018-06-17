Врачи раскрыли, как состояние зубов влияет на здоровье

Сюда же можно отнести и кровоточивые десна.

Для того чтобы вместе с пищей получить всё самое необходимое, нам необходимо энергично и долго жевать пищу. Но как этого добиться, если зубы болят или вот-вот выпадут, или уже некоторые зубы успели выпасть. То есть первичный процесс переработки пищи становится неэффективным.

Кроме того, нелеченные зубы становятся очагом размножения и распространения вредных бактерий. Поэтому и развиваются у людей расстройства ЖКТ, неприятный запах изо рта, отрыжка, изжога, запоры, вздутие живота, токсикозы и геморрой.

Также, запомните, что плохо пережеванная пища не усвоится в кишечнике и будет гнить. А еще - вызывать хроническую усталость, какие-либо аллергические реакции, язву желудка, внутренние кровотечения и даже рак.

То есть чем хуже состояние полости рта, тем более неудовлетворительно будет проходить пищеварение. Значит, тем более болезненным будет организм. Так что старайтесь чаще проведывать стоматолога и откажитесь от газированных напитков, очень горячей и очень холодной пищи.

Будьте здоровы!



