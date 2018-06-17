Жирная кожа: пять советов по уходу и борьбе с проблемами

Но не стоит сразу отчаиваться и ставить на себе крест, все решаемо, но для этого придется пройти достаточно нелегкий путь. Для того, чтобы вернуть кожу в норму необходимо направить работу сальных желез на нужный лад, сузить поры, убрать угри, а также прыщи. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются молодые люди. Спустя время, после применения процедур клетки перестанут удерживать влагу, в связи с этим жирная пленка перестанет появляться, а поры сузятся, прыщи и угри исчезнут. Любые средства, которые можно легко приобрести в магазине косметики кожу не лечат, они только могут убрать последствия. Как итог, после того как средство перестает использоваться, кожа вновь становится жирной. Выступление на коже излишков кожного сала означает проблему с работой сальных желез. Не всегда можно привести работу сальных желез в норму, так как иногда бывают случаи, когда это передается по наследству, в таких случаях остается только пользоваться косметическими средствами, которые на время убирают жирный блеск. Как известно, все проблемы, которые в организме – видны на лице. Поэтому, возможно, причина кроется внутри. Что делать, если ваша кожа стала жирнее? 1.Необходимо полностью обследоваться в медицинской клинике. Результаты обследования дадут полную и ясную картину, почему с кожей проблемы. После чего будет назначено лечение лечащим врачом. 2.Необходимо следить за работой желудочно-кишечного тракта. Следует снизить до минимума употребление сладкого, острого, копченого, а также включить в рацион злаки, кисломолочные продукты, овощи и фрукты. 3.Не следует соблюдать жесткие диеты. 4.Необходимо следить за работой нервной системы. Уменьшить количество переживаний, стрессовых ситуаций. В сложных ситуациях следует обратиться к психологу, который улучшит эмоциональное состояние. 5.Важным является и исключение из повседневной жизни вредных привычек. К таким относится курение и употребление алкоголя. Если отказаться от курения является непостигаемой задачей, то необходимо свести употребление сигарет к минимуму. Это правило касается и употребления алкогольных напитков. Позволить можно не более пятидесяти миллилитров вина или коньяка. Любые другие спиртные напитки употреблять запрещено. 6.Больше гулять на свежем воздухе. Хороши прогулки вдали от трасс, дорог. Такими местами могут являться парки, леса, аллеи. Как ухаживать за жирной и проблемной кожей? Для улучшения вида кожи необходимо также и правильно ухаживать за ней. Вот пара советов и правил для правильного ухода за жирной кожей, которые на короткое время помогут улучшить состояние кожи: 1.При выборе косметических средств для проблемной кожи рекомендуется использовать и комбинировать средства одной марки. Таким образом они будут дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. На упаковке косметического средства должно быть указано, что она только для проблемной кожи либо для жирной. 2.Умывать лицо необходимо руками, в данном случае губка нанесет лишь вред. При умывании кожу необходимо нежно массировать. 3.Следует учитывать температуру воды. Самой оптимальной для умывания является комнатная температура, при использовании кипятка либо горячей воды кожа начнет вырабатывать еще больше кожного жира. 4.Все выбираемые крема для такого типа кожи необходимо, чтобы были с матирующим эффектом. 5.Каждую неделю кожу необходимо полностью очищать, в данном случае помогут паровые ванночки с различными лечащими травами. Если было принято решение идти к косметологу, то следует проконсультироваться у специалиста, какое очищение больше подходит. маска для лица Косметические методы очистки кожи: •Ультразвуковая/механическая очистка. •Массаж проблемной кожи. •Использование жидкого азота (криотерапия). •Вапоризация (очищение кожи методом разбрызгивания специальной жидкости по давлению). •Дарсонвализация (использование аппарата дарсонваля). Данные методы дают только временный эффект и не дают полного выздоровления. Если нет возможности ходить к косметологу, не стоит расстраиваться. На такой случай были придуманы маски. Некоторые из них представлены ниже. Рецепты масок для жирной кожи 1.Маска из черной глины. Черную глину можно приобрести как в магазинах косметики, так и в аптеке, данный порошок не является дорогостоящим. Необходимо развести с теплой водой в пропорции 1:1 и нанести смесь на двадцать минут. Затем смыть водой комнатной температуры. 2.Маска из сливок и лимона. Лимон и сливки комнатной температуры с низким процентом жирности берут в пропорциях 1:1 и смешивают. Данную смесь держат на коже не более пятнадцати минут. 3.Маска из яичных белков и овсяных хлопьев. Овсяные хлопья, в количестве трех столовых ложек, необходимо измельчить до состояния муки, а затем смешать с одним яичным белков. Дождаться, когда маска подсохнет (примерно пятнадцать минут) и смыть водой комнатной температуры. 4.Маска из мяты. Жменя свежих листков мяты измельчается и заливается пятидесятью миллилитрами кипяченой воды. Дать настоятся жидкости около часа и процедить. Средство наносится на проблемную кожу и не требует смывания. 5.Маска из глицерина, водки и борной кислоты. Стакан кипяченой воды на одну чайную ложку борной кислоты разводится, необходимо добавить пятнадцать капель глицерина и триста пятьдесят миллилитров водки. Средство остудить, нанести ватным диском на лицо, через тридцать минут необходимо смыть. 6.Маска из кожуры грейпфрута. Кожура заливается стаканом холодной воды, необходимо настоять не менее десяти часов. Затем протирать кожу. Не требует смывания. Следует сделать вывод, что все проблемы решаемы и не стоит по пустякам переживать !