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Леди
Красота и здоровье
17 июня 18, 00:05
4 веских причины не употреблять активированный уголь
уголь
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Употребление активированного угля является вредным для здоровья, как утверждают британские эксперты. Они привели четыре причины в пользу того, чтобы отказаться от этой привычки.

Активированный уголь в последнее время стал одним из трендов модного образа жизни. Некоторые шеф-повара используют это преимущественно лекарственное средство для того, чтобы придавать продуктам питания и напиткам изысканный черный цвет. Ну а многие знаменитости активно побуждают своих поклонников принимать активированный уголь в целях укрепления здоровья. 

Утверждается, что этот ингредиент обладает способностями к детоксикации, но насколько он безопасен? Считается, что активированный уголь помогает решать проблемы с пищеварением и бороться с вздутием, он улучшает состояние кожи, а его добавление в зубные пасты даже помогает в отбеливание зубов. Однако известный диетолог из Королевского колледжа Лондона София Медлин назвала четыре причины для того, чтобы не употреблять активированный уголь.
 
Во-первых, этот ингредиент связывается абсолютно со всеми элементами питания, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Именно из-за этого они просто не абсорбируются организмом, поскольку уголь, что называется, приклеивается к ним и уносит прочь.

Во-вторых, активированный уголь может связываться и с некоторыми лекарствами, включая антидепрессанты и противовоспалительные средства, из-за чего они теряют эффективность. У ряда людей это может привести к очень серьезным последствиям для здоровья. При этом в инструкции к активированному углю ни о чём подобном, естественно, не сообщается.
 
В-третьих, активированный уголь будет связываться с любыми частицами в желудке или кишечнике человека только в момент его приёма. Он работает за счёт вступления в физический контакт с содержимым кишечника. Если кто-то пытается с его помощью провести детоксикацию от алкоголя или несвежей пищи, которую он ел прошлым вечером, то никакого эффекта достигнуть не получится, поскольку все плохие элементы уже давно абсорбировались кровотоком. 

Наконец, в-четвертых, активированный уголь замедляет работу кишечника, что может спровоцировать тошноту и запор.


Источник: ladyhealth.com.ua
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