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Леди
Красота и здоровье
18 июня 18, 15:47
Пять советов, как победить бронхит
кашель
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Бронхит доставляет нам немало неприятных минут.
Отчасти – из-за болезненных симптомов, отчасти – из-за того, что лечение часто затягивается почти на месяц. Как можно ускорить выздоровление?

1. Больше теплого питья. Чай с шиповником, с калиной или сушеной малиной, вприкуску с медом, облегчит отхаркивание и поможет в борьбе с вирусом. Негазированная минеральная вода создаст щелочную среду, которая неблагоприятна для микробов, поможет вывести из организма токсины, которые образовались в результате их жизнедеятельности, и продукты распада лекарств.

2. В острый период болезни из всех блюд отдайте предпочтение куриному бульону. Медики провели исследование, которое показало, что именно куриный бульон обладает ярко выраженными противовоспалительными свойствами, успокаивает боль и облегчает дыхание.

3. Даже если во время болезни вы чувствуете себя не лучшим образом, не залеживайтесь в постели надолго. При длительном лежании легкие и бронхи хуже вентилируются, в них может застаиваться мокрота, а это – прекрасный «питомник» для размножающихся микробов. Лучше не спеша прогуляться на свежем воздухе.

4. Надувайте воздушные шарики. Это отличный способ не только поднять настроение, но и провентилировать легкие, во избежание застойных явлений, которые нередко могут сопровождать бронхит.

5. Пополните рацион витаминами, особенно витамином С – он незаменим при лечении простуды и воспалений. Цитрусовые, киви, грейпфруты, смородина и шиповник, лук и чеснок, овощные салаты с оливковым маслом помогут вам бороться с болезнью гораздо эффективнее.

Источник: http://healthystyle.info/
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