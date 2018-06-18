Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.52
USD
26.32
RUB
0.42
EUR
30.58
USD
26.34
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
18 июня 18, 15:54
Чай из шиповника: полезные свойства и рецепты
шиповник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Плоды шиповника – замечательное средство для укрепления иммунитета и общего оздоровления организма.
Шиповник богат витаминами, в первую очередь, витамин С, его в шиповнике не меньше, чем в цитрусовых. Также в составе шиповника много микроэлементов, таких как пектин, эфирные масла, дубильные вещества, каротин. Из минералов в шиповнике есть железо, натрий и фосфор.

Чай из шиповника полезен при простуде, воспалительных процессах в организме, гипертонии, а также авитаминозе. Он придает силы, помогает побороть зимнюю хандру, снимает усталость.

Чай с шиповником благотворно влияет на сердце, он снижает уровень плохого холестерина в крови, препятствует развитию таких заболеваний, как инсульт, инфаркт, атеросклероз. Также чай из шиповника полезен при расстройствах желудка, диарее, метеоризме.

Шиповник употребляют в виде ягод, чая, настоек, вина, отваров и масла из косточек.

Чай из шиповника можно заваривать, как в чайнике, так и термосе. Две столовые ложки измельченных ягод заливают стаканом кипятка и настаивают в течении 8-10 минут.

Также плоды шиповника можно сочетать с чаем или каркаде. Чтобы чай получился вкусным и ароматным, его заваривают в термосе. Для этого берут три столовые ложки шиповника, одну чайную ложку чая и сахар по вкусу, настаивают в течении двух часов.

В итоге вы получаете вкусный, ароматный, а самое главное очень полезный целительный напиток. Обязательно включите в свой рацион чай из шиповника в зимний период. Он согреет вас в холодный день и защитит от простуды.

Источник: http://healthystyle.info
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Напиток, который убирает тягу к сахару
noimageВиноград: польза и вред для здоровья
noimageПять советов, как победить бронхит
noimageПольза от бананов кардинально меняется вместе с их цветом
noimage8 упражнений для бедер в домашних условиях
Лента новостей