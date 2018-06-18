Чай из шиповника: полезные свойства и рецепты

Шиповник богат витаминами, в первую очередь, витамин С, его в шиповнике не меньше, чем в цитрусовых. Также в составе шиповника много микроэлементов, таких как пектин, эфирные масла, дубильные вещества, каротин. Из минералов в шиповнике есть железо, натрий и фосфор.





Чай из шиповника полезен при простуде, воспалительных процессах в организме, гипертонии, а также авитаминозе. Он придает силы, помогает побороть зимнюю хандру, снимает усталость.





Чай с шиповником благотворно влияет на сердце, он снижает уровень плохого холестерина в крови, препятствует развитию таких заболеваний, как инсульт, инфаркт, атеросклероз. Также чай из шиповника полезен при расстройствах желудка, диарее, метеоризме.





Шиповник употребляют в виде ягод, чая, настоек, вина, отваров и масла из косточек.





Чай из шиповника можно заваривать, как в чайнике, так и термосе. Две столовые ложки измельченных ягод заливают стаканом кипятка и настаивают в течении 8-10 минут.





Также плоды шиповника можно сочетать с чаем или каркаде. Чтобы чай получился вкусным и ароматным, его заваривают в термосе. Для этого берут три столовые ложки шиповника, одну чайную ложку чая и сахар по вкусу, настаивают в течении двух часов.





В итоге вы получаете вкусный, ароматный, а самое главное очень полезный целительный напиток. Обязательно включите в свой рацион чай из шиповника в зимний период. Он согреет вас в холодный день и защитит от простуды.



