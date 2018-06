Напиток, который убирает тягу к сахару

К такому выводу эксперты из Центра Applied Health Sciences пришли в результате наблюдения за 22 пациентами с преддиабетным состоянием. Половина из них должна была ежедневно выпивать по 250 миллиграммов водного раствора с корицей, остальные - получали такое же количество обычной питьевой воды. В итоге, результаты анализов добровольцев показали, что корица существенно понизила уровень сахара в крови, а также повысила концентрацию антиоксидантов с 13 до 23%.





Такой благотворный эффект достигается благодаря содержащимся в корице особым антиоксидантам, которые нормализуют чувствительность к инсулину. Наряду с уменьшением риска развития диабета на фоне ожирения снижается и риск возникновения болезней сердца, - разъясняют ученые в Journal of the American College of Nutrition.