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Леди
Красота и здоровье
18 июня 18, 16:01
Напиток, который убирает тягу к сахару
чай с корицей
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Горячий чай с корицей поможет контролировать любовь к сладкому.
К такому выводу эксперты из Центра Applied Health Sciences пришли в результате наблюдения за 22 пациентами с преддиабетным состоянием. Половина из них должна была ежедневно выпивать по 250 миллиграммов водного раствора с корицей, остальные - получали такое же количество обычной питьевой воды. В итоге, результаты анализов добровольцев показали, что корица существенно понизила уровень сахара в крови, а также повысила концентрацию антиоксидантов с 13 до 23%.

Такой благотворный эффект достигается благодаря содержащимся в корице особым антиоксидантам, которые нормализуют чувствительность к инсулину. Наряду с уменьшением риска развития диабета на фоне ожирения снижается и риск возникновения болезней сердца, - разъясняют ученые в Journal of the American College of Nutrition.

Источник: https://www.cosmo.com.ua
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