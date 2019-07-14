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Леди
Красота и здоровье
14 июля 19, 17:47
Быстро «очистить» кровь поможет этот напиток
напиток
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Куркума становится одной из самых популярных специй, и для этого есть веские причины.
А именно, она полна питательных веществ и обеспечивает благотворное воздействие на здоровье, поскольку является мощным антиоксидантом, и обладает противовоспалительными свойствами.

Её активный компонент известный как куркумин, имеет бесчисленное количество применений, а также более 7000 рецензируемых научных статей, которые объясняют его воздействие на наше здоровье.

Таким образом, теплая вода с куркумой является одним из самых здоровых напитков.
Мы бы сегодня хотели поделиться историей одной женщины из Англии. Эта женщина пила воду с куркумой на протяжении целого года и произошло невероятное!

У этой воды прекрасный уровень рН, что означает, что она «подщелачивала» организм женщины, улучшила ее пищеварение, а также то, что действительно важно, она значительно облегчила симптомы ее артрита. И все это благодаря тому, что она выпивала всего один стакан теплой воды с куркумой каждое утро в течение 12 месяцев.

Итак, как приготовить это чудесное напиток:

В стакан теплой воды, добавьте чайную ложку куркумы с щепоткой черного перца, и хорошо перемешайте. Выпивайте всю приготовленную дозу сразу, пока она теплая, за 30 минут до еды.

N.B. Если имеются проблемы с желудком, принимать «лекарство» с осторожностью. Лучше посоветоваться с врачом.
Польза употребления теплой воды с куркумой

Способствует здоровье сердца

Её основной компонент, куркумин, очищает кровеносные сосуды и препятствует образованию тромбов.

Предотвращает заболевание сахарным диабетом II-го типа

Некоторые исследования показали, что эта пряность может очень эффективно помочь в лечении сахарного диабета.

Подщелачивает ваш организм

Куркума является очень щелочной, а рак возникает и развивается только в кислой среде. Таким образом, это прекрасная профилактика от рака.

Защищает наш мозг

По мнению ученых, низкие уровни гормона роста, часто связано с болезнью Альцгеймера и деменцией. Кроме того, они предоставили доказательства того, что куркумин контролирует уровни этого гормона, и тем самым предотвращает возрастные функции мозга и заболевания головного мозга.

Борется с воспалениями

Основной причиной многочисленных заболеваний является воспаление. Куркумин обладает мощными противовоспалительными свойствами и, таким образом, эффективно борется с воспалениями и защищает организм.

Обладает противораковыми свойствами

Куркумин успешно предотвращает рак, поскольку является сильным антиоксидантом, а антиоксиданты защищают клетки от повреждений.

Облегчает симптомы артрита

По данным исследования 2012 РА, куркумин является столь же эффективным, как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), и даже больше, чем диклофенак в лечении отечности и боли.

Улучшает пищеварение

Ученые утверждают, что регулярное употребление куркумы улучшает пищеварение.

Защищает печень

Куркума способствует правильной функции желчного пузыря, защищает печень от опасных последствий токсинов и эффективно восстанавливает поврежденные клетки печени.

Тормозит процесс старения и продлевает жизнь

Куркумин успешно разрушает свободные радикалы и предотвращает воспаление, и, таким образом, замедляет процесс старения.

Источник: http://hronika.info
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