Быстро «очистить» кровь поможет этот напиток

А именно, она полна питательных веществ и обеспечивает благотворное воздействие на здоровье, поскольку является мощным антиоксидантом, и обладает противовоспалительными свойствами.





Её активный компонент известный как куркумин, имеет бесчисленное количество применений, а также более 7000 рецензируемых научных статей, которые объясняют его воздействие на наше здоровье.





Таким образом, теплая вода с куркумой является одним из самых здоровых напитков.

Мы бы сегодня хотели поделиться историей одной женщины из Англии. Эта женщина пила воду с куркумой на протяжении целого года и произошло невероятное!





У этой воды прекрасный уровень рН, что означает, что она «подщелачивала» организм женщины, улучшила ее пищеварение, а также то, что действительно важно, она значительно облегчила симптомы ее артрита. И все это благодаря тому, что она выпивала всего один стакан теплой воды с куркумой каждое утро в течение 12 месяцев.





Итак, как приготовить это чудесное напиток:





В стакан теплой воды, добавьте чайную ложку куркумы с щепоткой черного перца, и хорошо перемешайте. Выпивайте всю приготовленную дозу сразу, пока она теплая, за 30 минут до еды.





N.B. Если имеются проблемы с желудком, принимать «лекарство» с осторожностью. Лучше посоветоваться с врачом.

Польза употребления теплой воды с куркумой





Способствует здоровье сердца





Её основной компонент, куркумин, очищает кровеносные сосуды и препятствует образованию тромбов.





Предотвращает заболевание сахарным диабетом II-го типа





Некоторые исследования показали, что эта пряность может очень эффективно помочь в лечении сахарного диабета.





Подщелачивает ваш организм





Куркума является очень щелочной, а рак возникает и развивается только в кислой среде. Таким образом, это прекрасная профилактика от рака.





Защищает наш мозг





По мнению ученых, низкие уровни гормона роста, часто связано с болезнью Альцгеймера и деменцией. Кроме того, они предоставили доказательства того, что куркумин контролирует уровни этого гормона, и тем самым предотвращает возрастные функции мозга и заболевания головного мозга.





Борется с воспалениями





Основной причиной многочисленных заболеваний является воспаление. Куркумин обладает мощными противовоспалительными свойствами и, таким образом, эффективно борется с воспалениями и защищает организм.





Обладает противораковыми свойствами





Куркумин успешно предотвращает рак, поскольку является сильным антиоксидантом, а антиоксиданты защищают клетки от повреждений.





Облегчает симптомы артрита





По данным исследования 2012 РА, куркумин является столь же эффективным, как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), и даже больше, чем диклофенак в лечении отечности и боли.





Улучшает пищеварение





Ученые утверждают, что регулярное употребление куркумы улучшает пищеварение.





Защищает печень





Куркума способствует правильной функции желчного пузыря, защищает печень от опасных последствий токсинов и эффективно восстанавливает поврежденные клетки печени.





Тормозит процесс старения и продлевает жизнь





Куркумин успешно разрушает свободные радикалы и предотвращает воспаление, и, таким образом, замедляет процесс старения.



