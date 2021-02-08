Черная фасоль – супер-еда для сердца и кишечника

Из всех бобовых растительный белок черной фасоли по своему составу ближе всего к животному белку.

Плюсы черной фасоли

1.Бобовые медленно проходит по желудочно-кишечному тракту, в отличие от простых сахаров, которые моментально попадают в кровь. Такая размеренная работа желудочно-кишечного тракта обеспечивает химический баланс и количество полезных микробактерий в ЖКТ. Нет резкого всплеска инсулина в крови, перепадов аппетита. Так растительные волокна и белки защищают от диабета 2 типа.

2.Бобовые богаты растворимыми волокнами, которые не дают холестерину откладываться в сосудах. Уровень холестерина падает, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

3. Фасоль содержит витамин B6, которые участвует в образовании полезных аминокислот, необходимых для работы нервной системы.

4. Черная фасоль снижает риск возникновения рака, особенно кишечника. В ней есть противовоспалительные фитонутриенты.

Минусы фасоли

Олигосахариды в составе фасоли вызывают газообразование.

Пьедестал почета по содержанию пищевых волокон:

1 – черные бобы (15-25 гр)

2 – фасоль обыкновенная красная (6-13 гр)

3 – горох (7-9 гр)

Как выбрать черную фасоль

* Сухие бобы черной фасоли продаются в пакетах и на развес. Лучше покупать расфасованные бобы, меньше шансов купить некачественный продукт, поскольку меньше шансов, что там вам попадется недоброкачественный товар.

* Бобы не должны быть влажными и потрескавшимися.

* Консервированная фасоль почти не уступает свежей. Читайте упаковку: чем меньше соли и консервантов, тем лучше. В банках с резиновыми прокладками может быть канцероген бисфенол А (помечается как BPA на этикетках или цифрой 7 на упаковке).

Как хранить черную фасоль

* В прохладном сухом темном месте в керамическом вакуумном контейнере бобы можно хранить до года.

Как готовить черную фасоль

1. Переберите бобы и промойте.

2.Чтобы фасоль быстрее приготовилась, их можно отварить в течение двух минут, снять с огня и дать настояться в течение 2 часов. Можно замочить на ночь в холодной воде.

3. А можно взять 3 стакана воды на 1 стакан высушенных бобов (уровень воды должен быть на 2,5-5 см выше уровня бобов).

4.Довести бобы фасоли до кипения, затем уменьшить огонь и приоткрыть крышку.

5.Снять образовавшуюся пену. Варить на маленьком огне 1-1,5 часа.

Салат «Бобовый король»:

3 мелконарезанных апельсина

450 г промытых черных бобов

2 свежих крупно порезанных огурца

0,5 стакана мелко нарезанного репчатого лука

2 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. сока лимона

1 ст. л. измельченного кориандра

1/4 ложки молотого черного перца

1. Смешать апельсины, черные бобы, огурцы и репчатый лук.

2. Взбить масло, сок лимона, кориандр и черный молотый перец.

3. Выложить салат, тщательно перемешать, закрыть крышкой и охладить.

Источник: obozrevatel.com