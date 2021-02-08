Черная фасоль – супер-еда для сердца и кишечника

Из всех бобовых растительный белок черной фасоли по своему составу ближе всего к животному белку.
Плюсы черной фасоли
1.Бобовые медленно проходит по желудочно-кишечному тракту, в отличие от простых сахаров, которые моментально попадают в кровь. Такая размеренная работа желудочно-кишечного тракта обеспечивает химический баланс и количество полезных микробактерий в ЖКТ. Нет резкого всплеска инсулина в крови, перепадов аппетита. Так растительные волокна и белки защищают от диабета 2 типа.
2.Бобовые богаты растворимыми волокнами, которые не дают холестерину откладываться в сосудах. Уровень холестерина падает, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.
3. Фасоль содержит витамин B6, которые участвует в образовании полезных аминокислот, необходимых для работы нервной системы.
4. Черная фасоль снижает риск возникновения рака, особенно кишечника. В ней есть противовоспалительные фитонутриенты.
Минусы фасоли
Олигосахариды в составе фасоли вызывают газообразование.
Пьедестал почета по содержанию пищевых волокон:
1 – черные бобы (15-25 гр)
2 – фасоль обыкновенная красная (6-13 гр)
3 – горох (7-9 гр)
Как выбрать черную фасоль
* Сухие бобы черной фасоли продаются в пакетах и на развес. Лучше покупать расфасованные бобы, меньше шансов купить некачественный продукт, поскольку меньше шансов, что там вам попадется недоброкачественный товар.
* Бобы не должны быть влажными и потрескавшимися.
* Консервированная фасоль почти не уступает свежей. Читайте упаковку: чем меньше соли и консервантов, тем лучше. В банках с резиновыми прокладками может быть канцероген бисфенол А (помечается как BPA на этикетках или цифрой 7 на упаковке).
Как хранить черную фасоль
* В прохладном сухом темном месте в керамическом вакуумном контейнере бобы можно хранить до года.
Как готовить черную фасоль
1. Переберите бобы и промойте.
2.Чтобы фасоль быстрее приготовилась, их можно отварить в течение двух минут, снять с огня и дать настояться в течение 2 часов. Можно замочить на ночь в холодной воде.
3. А можно взять 3 стакана воды на 1 стакан высушенных бобов (уровень воды должен быть на 2,5-5 см выше уровня бобов).
4.Довести бобы фасоли до кипения, затем уменьшить огонь и приоткрыть крышку.
5.Снять образовавшуюся пену. Варить на маленьком огне 1-1,5 часа.
Салат «Бобовый король»:
3 мелконарезанных апельсина
450 г промытых черных бобов
2 свежих крупно порезанных огурца
0,5 стакана мелко нарезанного репчатого лука
2 ст. л. оливкового масла
2 ст. л. сока лимона
1 ст. л. измельченного кориандра
1/4 ложки молотого черного перца
1. Смешать апельсины, черные бобы, огурцы и репчатый лук.
2. Взбить масло, сок лимона, кориандр и черный молотый перец.
3. Выложить салат, тщательно перемешать, закрыть крышкой и охладить.
Источник: obozrevatel.com