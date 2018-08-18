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Леди
Красота и здоровье
17 августа 18, 20:55
Как выглядеть моложе без косметики
молодость
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Все знают, что старение отражается на нашей внешности, но это не означает, что нельзя найти способы выглядеть и чувствовать себя моложе.

Мы расскажем о 5 секретах, которые помогут вам оставаться молодой и естественно красивой еще очень долго.

Больше отдыхайте

Недостаток сна провоцирует появление мешков и темных кругов под глазами, а также повышает уровень кортизола, из-за которого уменьшается выработка коллагена. Именно из-за этого кожа преждевременно стареет, становясь дряхлой и морщинистой. Не относитесь к ночному сну легкомысленно, ведь ваш организм нуждается в нем, как ни в чем другом.

Пейте воду

Это универсальный совет по уходу за кожей. Вода увлажняет кожу, очищает от токсинов и улучшает обмен веществ – то есть делает все, что необходимо для омоложения кожи. Ежедневно рекомендуется выпивать по несколько стаканов чистой воды.

Не забывайте про антиоксиданты

Свободные радикалы в организме могут привести к повреждению клеток. Как результат – морщины, дряблость кожи и низкая выработка коллагена. Побороться с опасными свободными радикалами могут только антиоксиданты, содержащиеся в зеленых листовых овощах, оливковом масле, чернике, винограде, клюкве. Включите эти продукты в свой ежедневный рацион, и положительные изменения в вашей внешности не заставят себя ждать.

Пользуйтесь скрабами

Нежный пилинг один или два раза в неделю делает кожу более гладкой и помогает увеличить естественную выработку коллагена организмом. Также благодаря пилингу увлажняющие и антивозрастные кремы проникают глубже и работают более эффективно. Важно: ни в коем случае не делайте резкий химический пилинг, вместо этого используйте нежные скрабы.

Забудьте про кофеин и алкоголь

Чашка кофе или бокал вина никак не могут нам навредить, но не забывайте, что употреблять эти продукты стоит в умеренных количествах. Кофеин и алкоголь являются диуретиками, а это означает, что они способствуют удалению влаги из организма. Это, в свою очередь, пагубно сказывается на состоянии кожи.
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